Coronatestning i Borup giver problemer for de handlende

Heden - 04. november 2020 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

Hver onsdag mellem kl. 10 og 15 kan man blive testet for coronavirus i Kulturhuset i Borup. Sådan har det været siden midten af oktober, og det er der mange, der har benyttet sig af.

Faktisk så mange, at det har udviklet sig til lidt af et problem for de lokale erhvervsdrivende. Køen til testning i Kulturhuset er nemlig så lang, at den bugter sig forbi nogle af byens butikker. Og det skaber problemer for nogle af de handlende, fortæller Claus Olesen fra Borup Erhverv.

"Jeg har talt med nogle af butikkerne i området, og de føler sig generet af det. F.eks. gik køen helt hen over Nettos parkeringsplads, så folk hverken kunne køre ud eller ind. Det er uheldigt. Samtidig er det heller ikke særlig trygt at skulle gå ind i en forretning, hvor der står folk, der muligvis er smittet med COVID, lige uden for døren."

Derfor efterlyser Borup Erhverv en form for afmærkning eller anden kontrol med køen, så den ikke skal gå tæt forbi de lokale erhvervsdrivende.

"Vi kæmper for, at der kommer kunder i forretningerne, og at handlen foregår ordentligt med håndsprit og mundbind. Derfor håber jeg også, at de ansvarlige kan sørge for, at køen bliver organiseret, så den generer de handlende så lidt som muligt," siger Claus Olesen.

Maiken Ruders, der er ældre- og sundhedschef i Køge Kommune, er glad for, at rigtig mange har valgt at blive testet i Borup. Men samtidig understreger hun, at testningen ikke skal gå ud over de lokale.

"Vi vil gerne tage hensyn til de erhvervsdrivende og de borgere, der har deres hverdag omkring Kulturhuset. Derfor vil der fra onsdag (i dag, red.) være en person, der sikrer, at køen kommer til at være hensigtsmæssig," siger hun og tilføjer:

"Vi arbejder også på at sikre, at folk kommer ind rettidigt, så køen ikke bliver så lang."