Computerspil på godt og ondt

Hvor går grænsen mellem sjov og harmløs fritidsaktivitet og dissideret spilafhængighed? Hvilken betydning har computerspil for børns trivsel, læring og sociale kompetencer? Nogen siger det ene, andre det stik modsatte, men det er forældrenes ansvar at træffe de bedste valg for deres børn! Synes du også det er svært?

Paneldebat med eksperter

Sammen med den lokale forening, Køge Nord E-sport har Køge Bibliotek indbudt tre eksperter til at debattere børn og unges brug af computerspil. Det er tirsdag 30. april kl. 19 på Køge Bibliotek. Panelet består af David Madsen, psykolog og stifter af Dansk Center for Behandling af Computerspils- og onlineafhængighed, Thomas Koed, formand for Esport Danmark og Thorkild Hanghøj, lektor i spil og læring v. Aalborg Universitet. – "Publikum er mere end velkomne til at stille spørgsmål til paneldeltagerne. Du kan også sende det til os på fakta@koege.dk, så tager vi det med" siger bibliotekar Tine Daugberg. –"Efter paneldebatten bliver der mulighed for at tale på kryds og tværs med eksperterne og med medlemmer fra Køge Nord E-sport. Lad os blive klogere sammen på spiluniverset", lyder det fra bibliotekaren. Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding via koegebib.dk eller på det lokale bibliotek.