Clotilde på Viby Torv udsat for hærværk

Heden - 26. maj 2021 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen

"EFTERLYSNING. Clotilde på Torvet savner 5 betonstøbte, blåmalede mundbind og sin gribetang indgraveret med teksten: 'Tilhører Clotilde, KulturCosmos Viby'. Hvis nogen ved, hvor tingene er blevet af, så send mig en besked. Eller læg tingene tilbage. TAK."

Sådan skrev kunstner og billedmager Marianne Westergaard Fogtmann i sidste uge på Facebook.

Sammen med Berit Jørgensen fra Latex og Beton på Vibygård står hun bag den meget omdiskuterede figur Clotilde, der er blevet opsat på Viby Torv for at minde alle om, at brugte mundbind skal i skraldespanden.

Og selvom Marianne Westergaard Fogtmann har vandret rundt på samtlige parkeringspladser i byen og ledt efter mundbindene, efter et tip om, at de lå spredt på en parkeringsplads, er det ikke lykkedes hende at finde dem.

Mundbindene var dyppet i beton og støbt ind i overfladen på figuren, og det har efterladt grå spor, at de er blevet revet af. Dermed er figuren ikke decideret ødelagt, fortæller kunstneren, som kalder det en mild form for hærværk.

"Vi kan godt reparere den, men jeg har endnu ikke helt taget stilling til, hvordan vi vil gøre. Folk hægter også selv noget på, så det ser ud, som om det er nye mundbind."

Ifølge Marianne Westergaard Fogtmann har der været utrolig stor respons på Clotilde, både positiv og negativ. Selv har hun hørt forbipasserende forældre forklare deres små børn, at den er sat op for at minde om, at man skal smide sine brugte mundbind i skraldespanden i stedet for på gaden eller i naturen.

Anderledes højt er bølgerne gået i Facebook-gruppen 4130 Viby Sjælland, hvor Clotilde har indkasseret drøje verbale hug. Skulpturen er bl.a. blevet kaldt grim, rædselsfuld, en øjebæ og spild af penge. Men samtidig er der også flere, der forsvarer værket og vender tommelen opad for initiativet og for at skabe noget nyt i byen.

"Det overrasker mig, at Clotilde i den grad kan få folk op på mærkerne. Mange siger, hvor er den dog grim, mens andre forsvarer den. Jeg har selv prøvet at forklare, at corona jo også er grimt - sort, mørkt og voldsomt. Jeg vil gerne svare alle pænt, uanset hvad de siger, for prøver man at tale pænt til hinanden, kan der komme noget godt ud af det. Jeg er i hvert fald kommet i snak med mange," fortæller kunstneren.

Planen er, at Clotilde skal fjernes, når coronarestriktionerne er ophævet, og der ikke længere er behov for at bruge mundbind.