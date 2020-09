Cirkus Baldoni kommer til Borup

Alle medarbejdere i billetsalg, kiosk og café arbejder med handsker på. Ved bestilling af pladser bliver en stol ved siden af jer automatisk optaget, således at der holdes god afstand til alle gæster i teltet.

Alle stole og overflader bliver grundigt sprittet af inden hver forestilling. Vi har taget alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at passe godt på jer.

Vi har valgt at kalde årets show POWER. Hvad ligger der i det.... I år byder vi som altid på en bred vifte af fantastiske artister, som vi har hentet fra stort set alle egne af Europa. Som de sidste mange år er showet helt uden dyr, så hvis I ønsker at se dyr optræde, skal der ikke købes billet her.