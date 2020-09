Carl Nielsen-koncert i Osted Kirke

Koncerten er en kirkekoncert anno 1883 med fortællingen om "den lille store dansker" Carl Nielsen, der begyndte sin karriere som regimentsmusiker i 6. Regiments Musikkorps i Odense. Her vil man kunne stifte bekendtskab med den musik, Carl Nielsen spillede i korpset garneret med Carl Nielsens egne erindringer fra tiden ved militærmusikken i Odense.

For at vise, hvilket repertoire Nielsen spillede med musikkorpset, har musikerne været i arkiverne og fundet de annoncerede værker i Fyens Stiftstidende. Her kan man nemlig læse, hvad der blev spillet ved i alt 13 koncerter i 1883 af 6. Regiments Musikkorps på Flakhaven og Skjolden.