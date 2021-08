Passagens Optik i Roskilde overtager CC Optiks forpligtelser over for kunderne, når CC Optik lukker til oktober. Her er det fra venstre Tonny Dupont, ejer af Passagens Optik, Susanne Carlsen, ejer af CC Optik, og Tine Breddam, medarbejder hos Passagens Optik. Privatfoto.

CC Optik drejer nøglen om til oktober

Heden - 19. august 2021 kl. 09:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

Det har været en svær beslutning, men nu er den truffet. Den 1. oktober ophører CC Optik i Viby, og indehaver Susanne Carlsen går på pension.

"Jeg har brugt sommerferien på at tænke mig rigtig godt om. Jeg følte egentlig ikke, at det var pensionstid for mig endnu. Jeg ville gerne have arbejdet nogle år mere, men coronakrisen har knækket os, og økonomien er ikke til at fortsætte. Så det er grunden til, at vi lukker," siger den 66-årige indehaver.

Hun lægger ikke skjul på, at det bliver svært at skulle lukke og slukke butikken.

"Når man har haft et firma i 31 år, føles det næsten som at få amputeret noget, når man skal stoppe. Eller som at sige farvel til et barn. Jeg har været super glad for at have min egen butik og elsket omgangen med mine kunder, som jeg gerne vil sende en stor tak til. Jeg har haft nogle fantastiske kunder, som jeg kommer til at savne rigtig meget. Mange af dem føler jeg, at jeg har fået et forhold til, og det gør det ekstra svært at skulle stoppe."

Susanne Carlsen blev uddannet optiker i 1986 og arbejdede til at begynde med i Synoptik. Men i 1990 startede hun CC Optik, som hun har drevet lige siden. I en længere årrække lå butikken i Borup, men for ca. fem år siden flyttede hun den til Viby, hvor hun også selv bor.

Passagens Optik overtager forpligtelser

Selvom der ikke umiddelbart kommer en ny optiker i Viby, har Susanne Carlsen sørget for, at hendes kunder fortsat vil have et sted at henvende sig med reklamationer og servicebehov. Passagens Optik i Roskilde, som ejes af Tonny Dupont, har nemlig sagt ja til at overtage alle CC Optiks forpligtelser fra den 1. oktober.

"Der skal ikke være nogen, der føler, at de har købt katten i sækken, når de har købt briller hos mig. Kunderne kan føle sig helt trygge ved, at Passagens Optik overtager mine forpligtelser. Det er en fantastisk optikerforretning," siger Susanne Carlsen.

Hos Passagens Optik vil særligt en af de ansatte være et kendt ansigt for en del af kunderne. Tine Breddam, som tidligere har været ansat hos CC Optik, er nemlig i dag en del af teamet hos Passagens Optik.

Nyt liv som pensionist

Selvom Susanne Carlsen har alderen til at blive pensionist, føler hun sig ikke sikker på, at hun mentalt er klar til det.

"Det føles lidt som at blive 20 år ældre at gå fra et fuldt arbejdsliv til pensionisttilværelse, så det kan nok godt blive en udfordring," siger hun.

Derfor er hun heller ikke helt sikker på, om hun skal være pensionist endnu, eller om hun skal arbejde mere. Men indtil videre skal pensionisttilværelsen prøves af.

"Jeg har familie i Stockholm, som jeg glæder mig til at kunne se mere til. Og så skal jeg også i gang med at læse nogle flere bøger, sy nogle flere kjoler og rejse noget mere."

Bliver der så alligevel behov for at fylde tiden ud med arbejde, er planen at søge et job som optikervikar. Men om det bliver aktuelt, må tiden vise.