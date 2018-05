Byrådet inviterer til borgerindragelse om budgettet

Roskilde Kommunes budget for 2019 er nu sat til debat af byrådet på en række borgmøder. Ideen er, at borgerne får et kig ned i politikernes maskinrum og giver deres input til hvilke værdier og ideer, der er vigtigst at prioritere i det kommende budget.

Hvert år arbejder byrådet med at lægge budget for, hvordan kommunen bruger skattekronerne bedst. Byrådet prøver i år at gå direkte i dialog med borgerne på tre borgermøder inden budgetforhandlingerne går i gang. Borgerne kan tage sine forslag og ideer til en bedre kommune med under armen, og fortælle politikerne hvilke værdier, der er vigtigst for dem.

Politikere og borgerne har brug for at være i tæt kontakt med hinanden for at finde de bedste

løsninger. På borgermødet kommer borgerne til at tale med hinanden - og vi politikere skal lytte. Vi lytter til hvilke værdier, der er vigtigst for borgerne selv og for fællesskabet, siger borgmester Joy Mogensen.

På borgermødet bliver der rig mulighed for at diskutere med naboer og ildsjæle fra lokalsamfundet, hvad der er deres vigtigste værdier og gode ideer. Igennem en række øvelser får borgerne mulighed for at komme med ned i politikernes maskinrum - og opleve hvilke overvejelser der er, når der skal prioriteres.

Borgerne får på borgermøderne indblik i, hvilke udfordringer politikerne står med, når vi skal prioritere mellem en masse gode ideer og ønsker. Og vi politikere får ny inspiration til, når budgetforhandlinger intensiveres efter sommerferien. Jeg ser meget frem til at høre diskussionerne ved bordene. Hvordan borgerne tænker om de dilemmaer, der er, slutter Joy Mogensen

Borgermøderne holdes

tre steder i kommunen:



15. maj, kl. 18.30-21.30

Østervangskolen, Festsalen Astersvej 15, 4000 Roskilde

28. maj, kl. 18.30-21.30

Viby Hallerne, hal 1+2 Lindevej 32, 4130 Viby Sj.

18. juni, kl. 18.30-21.30

Jyllingehallen, Multihallen Planetvej 35, 4040 Jyllinge

Læs mere om borgermøderne og tilmeld dig på: roskilde.dk/borgermøde