?Sig NEJ til bebyggelse på Kimmerslev Høje på Køge Kommunes hjemmeside? står der bl.a. på dette banner, som er sat op på stien rundt om Kimmerslev Sø. Privatfoto.

Byggeri på Kimmerslev Høje til debat

Heden - 01. september 2021 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen

Omkring et halvt hundrede mennesker var mødt op sidste mandag, da Køge Kommune havde inviteret til by- og markvandring i Borup. Blandt deltagerne var både politikere, medlemmer af forvaltningen og Borup-borgere.

Anledningen til vandreturen var kommunens Forslag til Kommuneplan 2021-2033, som bl.a. rummer et nyt boligområde på Kimmerslev Høje øst for Kimmerslev Sø. Forslaget til kommuneplan er i høring indtil den 3. september, og derfor ønskede politikere og forvaltning at høre borgernes mening om et evt. nyt byggeri.

En af dem, der deltog i markvandringen, var Rikke Haugbølle, som bor i Borup, og som også tidligere har ytret sig i debatten. Bl.a. har hun oprettet en underskriftindsamling til et høringssvar mod bebyggelse på Kimmerslev Høje, som er lagt ud på Facebook.

"Det er min klare opfattelse, at vi havde en demokratisk proces omkring Byplan Borup, som blev underskrevet af Byrådet i 2017. I den proces blev der tænkt mange gode tanker om, hvad Borup var for en by, og hvad den skulle blive til. Derfor bliver jeg dødhamrende forarget over, at man fra kommunens side fuldstændig kører hen over den demokratiske proces, der allerede har været for nogle år siden," siger hun om baggrunden for underskriftindsamlingen.

Og så er der selvfølgelig hele aspektet omkring adgang til naturen. I Byplan Borup er der lagt meget vægt på naturens betydning for byen, og særligt Kimmerslev Sø fremstilles som noget unikt og bevaringsværdigt. Bl.a. er det formuleret, at turen rundt om Kimmerslev Sø må betegnes som den vigtigste rekreative rute i Borup.

Det bliver der også lagt vægt på i underskriftindsamlingen.

"Under Covid-19-nedlukningen fik endnu flere øjnene op for den nemme, daglige adgang til naturen via stien rundt om Kimmerslev Sø. Derfor skal der fortsat være fri for bebyggelse på strækningen på østsiden af Kimmerslev Sø, så man undervejs på turen rundt kan lade øjet vandre, opleve stilheden og følge årets gang i naturen langs søen," står der.

Rikke Haugbølle supplerer:

"Vi er rigtig mange, der bruger naturen i det daglige. Folk fra villavejene ved Bakkegårds Allé cykler igennem Ådalen og langs Kimmerslev Sø, når de skal i skole eller til stationen. Undervejs kan man være heldig at høre nattergalen synge eller se fiskehejren. Det er virkelig nem adgang til naturen, og det er noget af det, der gør, at folk flytter hertil og kan lide at bo her. Jeg synes, det vil være utrolig ærgerligt, hvis vi mister et stykke fri natur helt inde i byen ved at udlægge marken til bebyggelse."

Når det så er sagt, er Rikke Haugbølle ikke fuldstændig afvisende over for at tage marken øst for Kimmerslev Sø i anvendelse. Det kan f.eks. være til bæredygtigt byggeri som såkaldte tiny houses - små huse, som gør det nødvendigt at "leve med mindre" - eller det kan være til klimaskov, naturlegepladser eller mulighed for oplevelsesture i naturen.

Undervejs på markvandringen tog Rikke Haugbølle på et tidspunkt ordet og fortalte om, hvad naturen betyder for de mennesker, der bor i området, og hvilke tanker de har for fremtiden. Og det er hendes opfattelse, at politikerne blev opmærksomme på, at processen måske er gået for hurtigt.

"Jeg tror, at flere politikere har fået øjnene op for, at vi skal stoppe op og kigge rigtigt på det, inden vi bare moser på."

Byudvikling vigtig

Spørger man Ken Kristensen, gruppeformand og byrådsmedlem for Venstre og medlem af Klima- og Planudvalget, som også var med på markvandringen, er hans indtryk, at Borup-borgerne efterspørger dialog.

"Den ene halvdel ønskede slet ikke bebyggelse, den anden kunne godt se muligheder for bebyggelse, men synes, at det var gået for hurtigt med at få forslaget ind i planen. De ville gerne have mulighed for at samle borgerne og give deres mening til kende om udviklingen."

I forhold til, at der allerede i 2016 og 2017 var en proces i gang blandt borgerne i Borup, som resulterede i Byplan Borup, mener han, at forvaltningen har taget udgangspunkt i de ønsker, der blev formuleret dengang, og er gået videre med dem.

"Men jeg fornemmer, at borgerne synes, at det er gået for stærkt. Derfor vil vi drøfte det i vores gruppe og lægge op til en dialog med borgerne i Borup om byudviklingen."

Hos Venstre ser man dog gerne en fortsat udvikling og vækst i Borup

"Det er lidt et tveægget sværd. Hvis man gerne vil udvikle, er man nødt til at bygge nogle boliger. Og det er mit indtryk, at folk i Borup gerne vil have, at byen udvikler sig, så der er et kundegrundlag til butikker, restauranter samt idrætsliv, skoler mv. Men udviklingen skal selvfølgelig ske i dialog med borgerne og i respekt for vores fantastiske natur, som vi alle holder så meget af.

I forvejen har Dansk Folkeparti og Enhedslisten meldt ud, at de er imod byggeri på Kimmerslev Høje.