Indehaverne af Sko, Sport og Mode i Viby, Mia Martins og Ronni Lundberg, glæder sig over at være i gang med hverdagen igen.

Butiksejere jubler over at kunne byde kunder indenfor igen

Heden - 10. marts 2021 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

Der er nærmest trængsel uden for døren ved butikken Sko, Sport og Mode på Torvet i Viby, da lokalavisen kigger forbi.

Om det er de gode tilbud eller den nylige genåbning, der har lokket kunder til, kan være svært at svare på. Men en ting er i hvert fald sikker. Det har været en fest at få lov til at åbne butikken igen.

"Det har været med armene oppe. Så kort kan det siges," fortæller Mia Martins, der sammen med Ronni Lundberg ejer butikken.

Side om side står de to indehavere ved disken og lægger tøj sammen og ordner varer, når de ikke lige er i gang med at hjælpe en kunde. Og kunder har der været mange af de første fire dage efter genåbningen.

"Vi har faktisk været lidt overraskede over, hvor mange der har været her de første dage, men vi er dybt taknemmelige for det. Det har været utrolig dejligt, at folk har været forbi for at vise deres støtte," siger Mia Martins bag sin sorte ansigtsmaske.

At få liv i byen igen og få en normal hverdag er noget, de to indehavere sætter stor pris på. Selvom det ifølge Ronni Lundberg også er lidt hårdt at komme i gang.

"Kroppen skal lige vænne sig til, at man står op en hel dag. Men bortset fra det er det fantastisk at være i gang med arbejdet og hilse på kunderne igen. Der er flere, der har sagt, at de har savnet os, og det er jo godt at høre," siger han.

Hos Kop & Kande i Borup er genåbningen heller ikke gået stille for sig.

"Det har været super godt at få lov til at åbne, og det er gået over al forventning," lyder det fra isenkræmmer Stig Larsen, som glæder sig over igen at kunne møde kunderne ansigt til ansigt - dog gennem mundbind eller visir.

"Alle kunderne har sagt velkommen tilbage, og hvor er det godt at se jer igen, og det er jo rigtig, rigtig dejligt."

Indtil videre har der været mange kunder i butikken, og de har købt godt, fortæller Stig Larsen, som samtidig retter en stor tak til de kunder, der har støttet butikken ved at reservere og hente varer, mens der har været lukket.