Christina Alstrup foran Borups Børn, som hun håber, at hun snart kan åbne igen.

Butiksejer: "Jeg læner mig hele tiden op ad en konkurs"

For Christina Alstrup, der sidste år åbnede børnetøjsbutikken Borups Børn, er den økonomiske situation efter snart to måneders lukning ved at være kritisk.

Heden - 17. februar 2021 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen

Sidste forår åbnede Christina Alstrup børnetøjsforretningen Borups Børn.

Som uddannet sygeplejerske og med mange års erfaring inden for sygeplejefaget lå det ikke lige i kortene, at hun skulle åbne en børnetøjsbutik i Borup. Men hun så et behov og handlede på det.

Modigt, vil mange nok sige. For det kan være ualmindelig svært at få en butik op at køre i et mindre bysamfund. Og så var timingen heller ikke ligefrem gunstig.

Med en fremstormende coronapandemi havde Christina Alstrup allerede ved åbningen svært ved at få leveret varer pga. nedlukning af samfundet. Og på det seneste har hun været tvunget til at holde sin butik lukket i små to måneder - uden vished om, hvornår hun kan få lov at åbne igen.

Derfor tøver hun heller ikke med at svare, da hun bliver spurgt, hvordan det er at være butiksejer lige nu:

"Det er hårdt. Og dyrt," siger hun og uddyber:

"Det koster mig min månedlige omsætning, så jeg står med husleje og forbrug - alle de omkostninger, der er forbundet med at drive en butik - som jeg selv må dække. Jeg læner mig op ad en konkurs hele tiden."

Bl.a. har Christina Alstrup bestilt forårsvarer hjem for omkring 300.000 kroner. Og selvom hun har budgetteret med, at butikkens omsætning ikke var stor nok til at dække hele beløbet, og at hun derfor selv måtte lægge en del til, så har hun alligevel ikke været forberedt på at skulle lægge hele beløbet selv.

"Jeg har lige akkurat kunnet trække ud til min realkredit sidst i december, men når vi når til marts, ved jeg ikke, om jeg har nok. Jeg tager en dag ad gangen, og så håber jeg på det bedste."

Christina Alstrup undrer sig over, at små udvalgsbutikker i mindre lokalsamfund ikke kan få lov til at holde åbent.

"Hos mig er der f.eks. mulighed for kun at have en kunde inde ad gangen i modsætning til Bilka og andre steder, hvor folk står i kø i lange baner. Jeg synes ikke, det giver mening, at folk fra lokalsamfund kører ind til de store butikker for at handle, for dermed risikerer man at sprede smitten yderligere."

I lukningsperioden har Christina Alstrup fået sat en skillevæg op i butikken, så der er mere plads til at vise tøjet frem, og så det også er muligt at dele butikken mere op i småbørnsafdeling og teen. Og så har hun fået gang i webshoppen unique-kids.dk. Derfor bruger hun lige nu al sin ledige tid på at lægge butikkens varer på nettet.

Der har allerede været nogle kunder, selvom udvalget fra starten ikke har været så stort, fortæller hun.

"Det siger noget om, at folk gerne vil støtte det lokale handelsliv. Men alternativet er også, at vi ikke er her bagefter."

Håbet er, at der kommer så godt gang i nethandlen, at det vil kunne holde forretningen kørende. Udover at kunne hente bestilte varer i butikken er der også gratis fragt. Og så kan man altid ringe eller komme forbi, hvis man f.eks. ikke er så fortrolig med internettet.

"De fleste dage er der nogen i butikken, så man må også godt banke på og sige, hvis der er noget, man mangler," lyder det fra Christina Alstrup.