Bumletog til verdens ende

Busan – byen ved verdens ende.

7. og sidste rejsebrev af Kim Greiner.

Når vi nu alligevel var i Sydkorea og havde gennemtrasket Seoul uden dog at have set det hele i en by med 10 millioner indbyggere, ville vi også besøge Busan. Byen har over 3 millioner indbyggere og ligger i det sydlige Sydkorea ud til det Japanske Hav og Stillehavet.

Nu er det sådan, at jordkloden som bekendt er rund, så hvor er verdens ende egentlig? Busan ligger på den koreanske halvøs spids, og hvis man skal videre østpå ligger Stillehavet med en hel masse vand. Hvis tiden er til det, kan man faktisk tage toget fra Borup Station til Busan. En stor del af denne strækning er beskrevet i min bog "Bumletog fra Borup til Singapore", men på den tur kørte vi igennem Mongoliet, og på denne tur kørte vi nord om Mongoliet.

Mellem Koreas hovedstad Seoul og Busan havde vi selvfølgelig valgt at tage toget, for at se, om de koreanske tog kan stå mål med DSB. Stationen lå i nærheden af hotellet, dog ikke så tæt at vi havde lyst til at trække kufferterne igennem gaderne, så vi fik hotellet til at ringe efter en taxa. Startgebyret er 3.800 Won, og man kører ret langt på gebyret. I alt kostede turen 7.400 Won, ca. 50 kr., så det kunne ikke vælte læsset.

Det var en kæmpestor station, men det var meget nemt at finde rundt. Når toget kom op på tavlen med perronangivelsen, var der samtidig en pil, der viste retningen. I afgangshallen var der masser af forretninger og spisesteder og dejligt køligt.

Da toget kom på tavlen, stod det allerede klar på perronen. Toget var tomt, men vi fandt nemt vores sæder i en behagelig temperatur.

Der er nærmest timedrift mellem Seoul og Busan, men vores blev hurtigt fyldt op, selvom det var flere hundrede meter langt. Toget skulle afgå kl. 11.00, og hvornår afgik det så? Præcis kl. 11.00.

Ud gennem byen og vel ude på landet blev farten sat op til mindst 250 km i timen. Toget gled lysløst hen over skinnerne, og på en vandflaske, vi havde stående på bordet, var der en svag krusning på overfladen.

Landskabet var med bjerge og med mange tunneler og broer. I alle dalene var jorden udnyttet med marker med bl.a. ris, og der var mange væksthuse. Sydkorea sponserer tusindvis af ton ris til Nordkorea, der desværre hellere vil bruge pengene på raketter og atomvåben. Mange steder var der lydskærme langs skinnerne, hvis der var beboelse i nærheden.

Mærkværdigvis viste vi ikke billet til togdamen, men hun gik diskret rundt med en liste og tjekkede af. Toget skulle ankomme til Busan kl. 13.47, og hvornår ankom toget så? Klokken 13.47.

Jeg ved ikke, hvorfor togdriften er så dårlig og ustabil i Danmark. Måske skulle vi sende DSB-direktøren herned, så han kunne lære at gøre dem kunsten efter, for på det punkt er Danmark et U-land.

I Korea var det "Koreaspecialisten", der havde planlagt vores rejse, og de var ikke så blødsødne som Irina fra Altrejser med at hente og bringe. Vi skulle derfor selv finde Hotel Aventree, men der var en omhyggelig beskrivelse.

Tag metroen to stoppesteder, og så var der et udførligt kort. At købe en metrobillet kan dog godt gøre lidt knuder. To billetter kostede 2.800 Won, men maskinen spyttede en 10.000 Won-seddel ud. Så fandt vi ud af, at den kun ville tage 1000 Won-sedler.

Vi havde kun to sedler, så vi måtte købe et par iskaffe for at få vekslet. Vi fandt også ud af, at hvis vi kun købte en billet ad gangen, virkede det, men i mellemtiden havde vi trykket på hjælpknappen. I løbet af 30 sekunder stod der en ung mand. Vi havde faktisk klaret det selv, men han fulgte os helt hen på perronen.

En metrostation er ikke bare en metrostation. Der kan sagtens være 6-8 ind- eller udgange, for det er et helt underjordisk shoppingcenter fyldt med forretninger. En menneskelig myretue.

Vi fandt Hotel Aventree i første forsøg. Dette hotel lå også i et yderst spændende kvarter med masser af cafeer, retauranter og forretninger. Værelset var på 8. etage med en fin udsigt ud over byen og med bjergene i baggrunden. Igen med et elektronisk WC, med et styresystem med alt, hvad der nu ønskes. Faktisk er det meget økovenligt, da der spares på papiret.

Busan Tower og en fræk gade

Efter indkvarteringen gik vi tur rundt i kvarteret og fandt den rullende trappe op ad bjerget til Yungdusan Park. Der var et helt lysshow på vej op ad rulletrappen, for lyset skiftede hele tiden.

Oppe var der statuer og klippede træer og en fin restaurant, men hovedattraktionen var Busan Tower, der desværre stak op i skyerne, og der er ikke meget ved et tårn i en sky.

Derfor var der ingen kunder overhovedet, og billetdamen så lidt slukøret ud. Nå, men det var et smukt område og tæt på vores hotel.

Vi fik da noget at spise i en lille cafe. Jeg havde læst, at næsten alle i Korea talte engelsk ligesom vi i Danmark. Dem, der kunne det, skulle vi dog lede længe efter. Jeg troede, vi havde bestilt noget, men vi fik noget helt andet. Nå, men sådan er det, når man rejser under fjerne himmelstrøg.

Vi gik en aftentur ved 20-tiden. Det var halvmørkt og behagelig temperatur. Vores sidegade var meget stille, men på den nærliggende hovedgade var der liv og lysreklamer, som var det i Las Vegas. Tilbage ad en lille parallelgade, og det var åbenbart gaden med de frække damer. Ikke at vi så nogen - det var nok for tidligt, men der var lysreklamer med letpåkædte unge damer og trapper, der førte op til løvens hule eller nok nærmest syndens bule.

I de små sidegader havde de handlende pakket væk, og deres varelager var dækket af med en pressenning og et reb. Det var som i Frode Fredegods tid.

Næste morgen var det overskyet, og vi skulle på jagt efter noget morgenmad. Alt var lukket ned, så befolkningen sover åbenbart længe. Vi fik købt noget proviant på metrostationen, men så kom vi alligevel forbi en "Coffey og Cake Cafe", der havde åbent. To croissanter, To cafe latte (fransk morgenmad) og en bolle = 12.000 Won, ca. 75 kr. Prisniveauet er omkring det halve i forhold til København.

Vi havde en hel dag i Busan og ville egentlig se den berømte bro, men vi blev fanget i et fiskemarked med 500 m fiskeboder med alt godt fra havet lige fra tørrede ansjoser over søpølser til blæksprutter. Hvordan de skulle nå at sælge al den fisk i løbet af dagen, var mig en gåde. Er der ikke noget med, at fisk i 38 graders varme har en ret begænset holdbarhed?

Bag boderne lå fiskekutterne på rad og række og gjorde klar til næste togt.

Vi ville besøge den berømte "Gamcheon Culture Village", der er Koreas svar på Machu Picchu i Peru, da den ligger op ad bjergsiden. Meget turistet og meget hyggelig "landsby" med krogede gader og stræder og mange forretninger og cafeer.

En del kvinder var iført smukke kjoler a la nationaldragter. Faktisk tror jeg, det var udklædte turister, for de fotograferede det samme, som vi gjorde.

Vi fandt et sted med engelsk breakfast - endelig noget rigtig mad. Neden for byen skulle der være en metrostation, men der var lidt for langt at gå. Vi stoppede en taxa, men tilsyneladende vidste han ikke, hvad en metrostation var. Heller ikke da jeg viste det på et kort. Han talte og skrev tilsyneladende kun koreansk. Heldigvis var der på vores kort et billede af Busan Tower. Det kunne han da til nød forstå, og så var vi tilbage i vores bydel.

Vi tog en metro 17 stationer helt ud til stranden ved Dadaepo Beach. Her var parasoller, og vi fik dyppet tæerne i Det Japanske Hav. Her nød vi en iskold latte og sad bare helt stille og kikkede på mennesker i en hel time.

Længere inde ved stranden var et kæmpespringvand, hvor der sprøjtede vand op fra hundredvis af dyser, og hvor børnene legede i vandet.

Så var det tid til hjemrejsen via Seoul, Moskva og København til lille Borup. På hele denne 3 ugers tur igennem Ukraine, Hviderusland, Sibirien og Korea så og hørte vi ikke en eneste dansker.

Hvis nogen skulle være nysgerrig efter at vide, hvad denne rejse har kostet, så er det samlede beløb fra Alt Rejser og Koreaspecialisten tilsammen på 61.790 kr. for to personer. Og det dækker alle fly, tog, hoteller, guider, chauffører m.m.

Det er da mageløst, hvad man kan få for pengene, når man kommer lidt uden for de hjemlige græsgange. Hvor har vi dog oplevet meget igennem de fire vidt forskellige lande.

Når tusindvis af billeder er gennemgået, bliver materialet brugt til et billedforedrag med titlen "Bumletog til verdens ende".

Se mere om dette på www.rejsefortaelling.dk