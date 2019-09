Bumletog til verdens ende

Seoul – Østens uopdagede perle.

6. rejsebrev af Kim Greiner

En globetrotter har da ingen rist eller ro, når der stadig er lande, der ikke er besøgt. Vi havde været overrasket over, at Vladivostok i Sibirien nærmest var et ferieparadis. Ja altså, ferieparadis og ferieparadis, men der var en lille strand, forlystelsespark, seværdigheder og mange cafeer m.m.

Herfra kunne vi jo så bare flyve hjem, men Sydkorea lå lige i nærheden, og der havde vi aldrig været. Faktisk lå Nordkorea kun nogle få kilometer fra Vladivostok, men tænk hvis vi kom til at fornærme den lille Kim Il Un og blev sendt i opdragelseslejr. Derfor fløj vi udenom hans hjernevaskede paradis, og efter kun halvanden time landede vi i Sydkoreas hovedstad Seoul.

Hidtil havde vores rejseagent Irina fra Alt Rejser fået alt til at klappe til mindste detalje fra Kiev i Ukraine til Vladivostok, men nu var vi under "Koreaspecialistens" beskyttende vinger.

Seouls lufthavn er kæmpestor, men byen er også på omkring 10 millioner indbyggere – det dobbelte af hele Danmarks befolkning. Korea har et kæmpeproblem, idet der kun bliver født 1,0 barn pr. kvinde, så befolkningstallet styrtdykker, og samtidig bliver den ældre befolkning større og større.

Danskere skal ikke have visum til Sydkorea, men der skal udfyldes en immigrationsseddel, og der tages fingeraftryk, og så kunne vi træde ud i 38 graders fugtig varme.

En chauffør stod med et GREINER-skilt, og efter en lille time svingede vi op foran Hotel Ibis Ambassador Seoul nærmest midt i Seoul.

Hotellet er stort, gråt og grimt, og fra vores værelse er der udsigt til en mur. Værelset var dog udmærket og endda forsynet med et elektronisk toilet med afspulingsstråle m.m. Og hvor var det da bare smart, at hvis man om natten ville liste ud på toilettet, så tændte lyset i værelset automatisk, så man ikke faldt over noget.

Hotellet havde en perfekt beliggenhed, lige ved siden af et kvarter med lave huse fyldt med cafeer og små forretninger, der duftede af Østens mystik.

Seouls metro er med hundredvis af stationer, og det kan se lidt uoverskueligt ud. Hver station har adskillige udgange, og oppe på jorden igen kan det være svært at finde ud af, hvor man egentlig er. Men bare rolig, tag kortet frem, og der kommer straks en person og hjælper.

Billetter købes i automater, og der er vejledning også på engelsk og godt for det, for koreansk skriftsprog er helt uforståeligt for os vesterlændinge.

Vi gik rundt i kvarteret for at lokalisere, hvor vi var. Det nærmeste palads var lukket om mandagen, men tilfældigvis fandt vi den spændende gågade Insadong-Gil med et væld af forretninger og cafeer.

I en butik købte jeg en bevægelig hest for 210.000 VON ca. 1.300 kr. Vanvittigt ja, men det var en helt ualmindelig hest. To brødre sad og skar i træ og satte delene sammen, og en lille motor fik hesten til at løbe på stedet. Den var simpelthen så sød. Under handelen sagde brødrene ikke et ord. Hvis jeg spurgte om noget, skrev de svaret på mobiltelefonen. Først bagefter gik det op for mig, at de måske var stumme.

Gadekøkken og kejserens soldater

Det var tid til noget aftensmad, og langs en gade var der en række gadekøkkener, hvor borde og stole stod ude på gaden. Ved en af boderne var det en ældre kone, der passede køkkenet. Gitte bestilte en røget makrel og jeg 4 kyllingespyd. Dertil en flaske hvid væske, der smagte lidt af øl. På bordet blev der også stillet en skål med agurker og blåmuslinger. Muslingerne spiste Gitte, for jeg skulle ikke nyde noget, for var de friske? Blæksprutterne var friske, for de svømmede rundt i et lille akvarium.

Regningen lød på 30.000 VON ca. 180 kr., og hun var meget glad, så vi fik dobbelte håndtryk. Vi spurgte, hvad tak hed på koreansk, og om hun kunne skrive det. Hun bad om hjælp af et ungt par, der sad ved siden af. Kvinden skrev tak på koreansk. Det var en række små streger ved siden af og over hinanden. Det kunne vi ikke rigtig tyde, og med besvær fik vi tak med europæiske bogstaver. "Gam Sa Hom Ni Da". Vi lærte det næsten i løbet af nogle dage.

På bordet ved siden af var kvinden gået, og manden var gået 20 meter væk for at ryge, men han havde lagt sin pung på stolen. Det var næsten som i Frode Fredegods tid. En anden gang så vi en mand spærre et bord ved at lægge sin mobiltelefon.

Tilsyneladende har alle sydkoreanere mobiltelefoner, og i metroen sidder de på stribe og kikker. Folk er utroligt venlige og smilende og bukkende. At komme her fra Rusland er som to forskellige planeter.

Vi havde dagen på egen hånd og ville egentlig finde en Hop på og Hop af bus, men vi oplevede hele tiden noget uden den.

Vi fandt Gwanghwaman Square, og her holdt en masse politibusser. En dame talte i højtaler, og det var tydeligt, at der var noget, hun var utilfreds med. Der var også et telt med det koreanske flag og Stars and Stribes og et billede af Koreas præsident og af Trump. Seoul ligger kun 70 km fra Nordkorea, men hvad det gik ud på, fandt vi ikke ud af. Måske for og imod USA eller måske Trump?

Lige pludselig drønede musik ud fra teltet med Trump og næsten overdøvede kvinden med protesten. Lyden var på smertegrænsen, men hun talte videre. De betjente, vi så, var heldigvis kun bevæbnede med parapyer.

Længere nede ad pladsen var der alverdens flag og også det danske. Det var en udstilling om koreakrigen. Vi ledte efter et billede af Jutlandia, men kunne ikke umiddelbart finde det.

Nede ved Deoksugung Paladset var der en forestilling i gang fra kejserens tid med trommer og soldater med sorte overskæg. Bagefter besøgte vi paladset med flotte bygninger med svungne tage. Alle over 63 år kom gratis ind – en virkelig god skik.

Nede ved jernbanestationen var en bred fodgængerbro over jernbaneterrænet. Heroppe var en botanisk have i store krukker og planterne med latinske navne. Midt på broen var et stort fodbad for at køle fødderne, og ved siden af var et lille rum med dejlig aircondition. En flok gartnere var ved at ordne bedene, og overgartneren spankulerede rundt med en orange paraply for at skærme sig for solen.

Nede ved Heunginmum Gate står en gammel byport fra 1400 tallet, og her er et stykke bevaret bymur. Det var det mest fredelige sted i hele Seoul, for udover et par gråspurve var der ikke et øje. I nærheden ligger Dongdaemum History og Culture park. Hele hovedbygningen er et stort kunstværk, der som en mærkelig orm snor sig rundt. Der var et art museum indenfor, men vi nøjedes med at se de specielle statuer udenfor. På 10 timer havde vi kun set en brøkdel af Seoul, men vi var flade, så vi fik bare lidt at spise på den nærmeste cafe, der hed Paris Bagette.

Sambapiger i "Lotte World"

I et katalog jeg havde fået af Koreaspecialisten, havde jeg set, at et af Seouls største attraktioner var noget, der hed "Lotte World". Det, der fangede min interesse, var et Tornerose slot a la Disneyland. Vi skulle med metroen 15 stationer, men vi stod for tidligt af, så vi måtte spørge om vej et par gange.

"Do you want to go to Lotte World?" Folk undrede sig lidt, men vi fandt det og fik betalt en net sum for at komme ind. Det meste foregik i en kæmpehal, hvor en skøjtebane var centrum, og rundt om var der forlystelser og cafeer i tre etager.

Klientellet var foruden os, to bedagede vesterlændinge, næsten udelukkende teenagere. Og rigtig mange piger, der fotograferede sig selv og hinanden. Så kunne jeg bedre forstå, at folk undrede sig over, at vi ville derind.

Udover hallen var der udenfor et Magic Island, og her stod slottet omgivet af rutchebaner og andre torturinstrumenter. Og så var der en bod med STEFF Hotdog. Endda en, der hed Dansk hotdog. Pølsen var god nok, men det med den revne ost oveni lignede ikke rigtig.

Indenfor i hallen var de ved at gøre klar til en parade, og her kan Tivoli godt gå hjem og lægge sig. Over 100 sambapiger dansede rundt i de flotteste kostumer eller i næsten ingenting. Der var vist også nogle mænd, men dem lagde jeg ikke så meget mærke til. Pigerne var ægte sambapiger direkte importeret fra Rio de Janeiro.

På hjemvejen for vi vild på en af kæmpestationerne. En mand meldte sig og ville hjælpe, og vi skulle bare følge efter ham. Han gik med helt op på gaden, og det var lige før han ville putte os på hotellet. Det viser, at sydkoreanerne er yderst venlige og hjælpsomme.

Næste formiddag er der afgang med tog til Busan, der er Sydkoreas 2. største by og vores sidste destination. Om det er et bumletog eller et højhastighedstog vides ikke.

Fortsættes i Midtsjællands Avis i 7. og sidste rejsebrev: Busan – byen ved verdens ende.