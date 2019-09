Bumletog til verdens ende

Ulan Ude – Sibiriens perle.

Rejsebrev nr. 3 af Kim Greiner.

På vores rejse mod verdens ende havde vi besøgt Kiev i Ukraine og Minsk i Hviderusland. Det ville faktisk være muligt at tage toget fra Minsk til Moskva og videre med Den Transsibiriske Jernbane til Ulan Ude, der ligger i Bujatien tæt på Bajkalsøen.

Denne strækning har jeg beskrevet i min bog "Bumletog fra Borup til Singapore, men vi skulle ud på nye eventyr. Derfor fløj vi via Moskva til Ulan Ude, og herfra ville vi tage bumletoget igennem Sibirien nord om Mongoliet til den russiske Stillehavskyst.

Rusland kræver visum af os danskere, og det er faktisk noget ret så besværligt og snørklet noget. Gitte havde været nervøs for, om det skulle lykkes os at få visum, for i ovennævnte bog havde jeg ikke rost præsident Putin i høje toner. Vistnok tværtimod. Men selvom bogen af læserne er anmeldt som spændende og humoristisk, så tvivlede jeg på, at Putin læser danske bøger, og da den endnu ikke er oversat til russisk, fik vi vores visum.

Vi landede i Ulan Udes lille lufthavn efter 5 timers natflyvning fra Moskva, og med det samme skulle urene stilles 5 timer frem, fordi vi fløj østpå. Inde i ankomsthallen stod en chauffør med et GREINER- skilt, og vi var i trygge hænder, men først skulle kufferterne hentes på båndet. Alle kunne komme ind fra gaden og hente kufferter, og derfor var der en slags kontrol, idet en ældre kone lidt på skrømt tjekkede bagagemærker.

Der er en halv times kørsel til centrum af Ulan Ude, hvor vi blev sat af ved det udmærkede 4 stjernede Hotel Katarmonih. Ved indtjekningen manglede vi en eller anden indrejseseddel, som vi aldrig havde fået, måske fordi vi var kommet hertil på en snørklet måde. Nå, men de fiksede den med lidt retteblæk, hvor en ukendt person blev slettet, og mit navn indføjet, og så skrev jeg under. Til hotellets konduite hørte også, at vi kunne få det store dejlige værelse kl. 9. om morgenen. Vi havde stort set ikke sovet på flyet, så vi bevilgede os selv lige et par timer på øjet, inden vi gik ud for at se på byen.

Ulan Ude er en rigtig russisk by og slet ikke som pragtbyerne Sct. Petersburg og Moskva, for slet ikke at tale om Minsk i Hviderusland, hvor der overalt er rent som et stuegulv. Ulan Ude virker som en by i let forfald med hullede fortove og lidt affald hist og her.

Der havde åbenbart været nogle store regnskyl, for nogen steder var fortovet spærret af store vandpytter, men så var der lagt mursten ud som trædesten. Til byens ros så er bilerne meget flinke til at respektere de gående i fodgængerfelterne.

Byens største attraktion er et kæmpehoved af Lenin, der skuer ud over pladsen. Hans tanker var på en måde rigtige nok, men kommunisme virker som regel ikke i praksis. Stalin var der heldigvis ingen statuer af, men hans form for kommunisme var også en forbrydelse mod menneskeheden. Hans religionsforbud er ophævet, og der er god gang i kirkerne igen. Vi var inde i en lille kirke, hvor præsten bad med høj stemme imellem korsang af kvindestemmer. Det var dog nok en båndoptagelse, for der var kun 7-8 kvinder, der overværede messen.

Selvfølgelig var kvinderne her tildækket med tørklæder, som kristen tro foreskriver. Præsten var en ret ung mand med sort skæg, men så pludselig trådte patriarken ud af en dør midt i alteret. Jeg troede først, at det var Vorherre selv, for han havde langt hvidt hår og skæg. Men så svingede han med et røgelseskar og forsvandt igen.

Lige bagved kirken i et utrøsteligt beboelseskvarter stod en mindre, men forgyldt statue af Lenin i egen høje person.

Springvandet med Champagnegaloppen.

Byens største attraktion er for mig deres springvand på "Revolutionspladsen". Det er med en masse dyser og stråler, flere hundrede vil jeg tro. Det magiske ved springvndet er, at strålerne følger musikken, der strømmer ud af højtalerne, så når der er høj musik, er der høje stråler, og ved lav musik er der lave stråler. Det var mest wienermusik, men så sandelig også Champagnegaloppen af Lumbye. Repertoiret var det samme, som da vi kom forbi i 2013, men det må også kræve en meget musikalsk dysemester at få det til at passe sammen. Foran Operabygningen, der er bygget af japanske krigsfanger, står en yndefuld figur af to balletdansere. Pigen har endda en lille guldkrone på hovedet.

Nogle unge mennesker delte sedler ud, der opfordrede til at tage et engelskkursus. De havde desværre ikke selv taget kurset, fandt jeg ud af, da jeg ville snakke med dem.

På pladsen var der udlejning af små elektriske biler. Det var imponerende, hvor dygtig en 2 årig dreng var til at styre uden om forhindringer og folk. Indtil jeg fandt ud af, at en far styrede bilen med en fjernstyring.

Det er en meget hyggelig plads med folkeliv, og mindst halvdelen af befolkningen er af asiatisk udseende, men vi er også tæt på Mongoliet. Folk tror, vi er russere og taler russisk til os, så nu har jeg sat et dannebrosflag på min T-shirt og siger "danja", men så bliver de fleste generte, fordi de ikke taler engelsk.

Vejret var skønt med 22-24 grader, men selv på Revolutionspladsen og i de omgivende gader er der ingen cafeer og slet ikke noget udendørs udover en isbod. Der er ikke noget med Mac Donald eller Burger King i byen, men vi fandt en Subway, hvor vi fik frokost til en rimelig pris, men indendørs i et lidt skummelt lokale.

Der findes et par budhistiske templer i byen, men på bykortet stod der en pil i kanten, så om der var 500 m eller 50 km vides ikke. En flok munke i røde dragter var på besøg i byen. Der var nok 20-25, men mest små og halvstore drenge. De stod smukt i kø og fik te fra en lille bod. Måske var det den årlige skoleudflugt.

Vi var nede for at se til stationen, for vi skulle med bumletoget dagen efter, og vi ville lige se på forholdene.

Aftenspisning på hotellet i den fine restaurant for skal der være gilde, så lad der være gilde. Vi valgte en svinekotelet med kartofler og salat. På menukortet stod der ved hver ret hvor mange gram kød, hvor mange gram kartofler og hvor mange gram salat retten indeholdt. Vi fik desuden 2 cola, og Gitte fik en banandessert, der var et måltid i sig selv, og jeg fik en Irish Coffee. Alt ialt 1490 rubler, sådan ca. 160 kr.

Rublen rækker langt i vore dages Rusland, for efter at Putin er ved at ødelægge sit eget land med annektering af Krimhalvøen og aggressioner i det østlige Ukraine, har Vesten lagt ham på is. Rublen er næsten faldet til det halve på kun 7-8 år.

Efter morgenmaden i hotellets Panoramarestaurant havde vi en formiddag i Ulan Ude, inden vi skulle med bumletoget om eftermiddagen. Vi rundede lige springvandet igen og gik sydpå igennem triumfbuen, der var bygget til ære for zarens besøg i slutningen af 1800 tallet. Bolchevikkerne rev den ned, men efter Sovjetunionens fald er den bygget op igen. Videre fremme er der en dejlig gågade med bænke, blomster og statuer. Desuden isboder og nogle få cafeer.

Udenfor et meget lille kapel stod nogle troende kvinder. Lidt efter kom et par præster ud i fuldt ornat i lange kapper og efterfulgt af en flok syngende kvinder. Præsten havde en spand med vievand og en kost, som han dyppede i vandet og strintede med. Vi stod lige i skudlinien og på kun 2 meters afstand fik vi næsten bad i vievand. Tak præst, vi trængte også til et guds ord med på vejen.

I denne del af byen er der mange af de gamle russiske bjælkehuse. Desværre er de i lettere forfald, og de fleste så ubeboede ud. Men her lå også byens største og fineste kirke med blå kupler og gyldne spir. Et par gamle koner havde slået sig ned ved indgangen som tiggere, men det var faktisk også de eneste, vi så, i byen.

Det var tid til afgang fra denne specielle russiske by. Vi skulle videre nogle tusinde kilometer med bumletog tværs igennem Sibirien og næsten til verdens ende.

Fortsættes i Midtsjællands Avis i 4. rejsebrev: Bumletog igennem Sibirien.