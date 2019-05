Bukkejagten godt begyndt

Jægerne i Viby og Omegns Jagtforening havde længe set frem til den 16. maj, hvor bukkejagten gik i gang ved solopgang.

Hvert år skydes der omkring 100.000 stykker råvildt i Danmark. Omkring halvdelen er bukke, og hovedparten falder under forårsjagten fra midten af maj til midten af juli.

Bukkejagten gik ind den 16. maj tidligt om morgenen. Nogle vil mene, at det med at stå tidligt op er et mareridt, men sådan er det ikke, hvis man er jæger. Det er her, der er gode muligheder for at møde dyrene og se og høre verden vågne. En oplevelse af at være ét med naturen og være med derude.

I Viby og Omegns Jagtforening er der tradition for, at jægerne mødes efter bukkejagten den første morgen til såkaldt "bukkepral" med fælles morgenkaffe og rundstykker. De nedlagte bukke beundres og de heldige jægere fortæller om dagens oplevelser. I år var der skudt 7 flotte bukke, der blev beundret af de ca. 40 fremmødte jægere, mens jagthornene gjaldede smukt.