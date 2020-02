Brasilien rundt

2. rejsebrev af Kim Greiner, Borup.

Efter nogle spændende dage i Rio de Janeiro fortsatte vi med fly til Foz do Iguacu.

Der går ikke tog i Brasilien, og hvis man vil rundt i verdens 5. største land og ikke har et helt år og en kano og en jeep, så må man beklageligvis flyve.

Indenrigsfly i Brasilien har den ejendommelighed, at der skal betales særskilt for kufferten. I lufthavnen fandt vi indtjekningspulten, og skrankedamen fortalte, at vi skulle gå hen til en anden skranke og betale for vores to kufferter. Hvor?

Vores skrankedame kunne godt se, at vi var kommet ind med 4-toget og ikke kunne finde ud af noget som helst. Så hun forbarmede sig og gik med hen til en anden skrankedame.

Her skulle der først udfyldes nogle formularer og vips, efter kun ½ time, og efter at vores kreditkort var lænset for 240 reais, ca. 400 kr., kunne vi gå ombord på flyet.

Der var to timers flyvning fra Rio til Foz do Iguacu, og jeg havde en vinduesplads med en flot udsigt til junglen. Vistnok så vidt jeg kunne se. For vinduerne på flyet var beskidte på ydersiden, så hverken mine øjne eller mit kamera kunne stille skarpt.

Foz do Iguacu er en pænt stor by med 250.000 mennesker, og den ligger på grænsen til Argentina og Paraguay. Det er dog ikke for byens skyld, at vi ville besøge Foz do Iguacu, men på grund af vandfaldene, der regnes for verdens største og flotteste. Faktisk er de med på Unescos liste over verdens 7. største natur-vidundere.

Vores guide Ramon, der var en ung nydelig mand med store solbriller, hentede os i lufthavnen og kørte os til Hotel San Martin, der ligger lige ved indgangen til Iguacu Nationalpark.

Hotellet er i et plan og ligger nærmest i et jungleområde, men med et stort poolområde i alt det grønne.

Der var en gang, og for enden af den gang var der en anden gang, og nede af den gang var vores værelse. Ikke særlig stort, men med udsigt til tykke palmestammer, og lydkulissen var perfekt fremkaldt af papegøjer, der skreg fra træernes toppe. Hotellet har 3 stjerner og har en stor rustik lounge og et flot stort juletræ med tilhørende krybbespil. Vi gik hen i baren og delte en pizza, mens en stor kakerlak inspicerede gulvtæppet for smuler fra de riges bord.

Djævelens Gab set fra Argentina

Allerede næste morgen kl. 7 blev vi hentet af Ramon. Vandfaldene skal man helst se både fra Argentina og fra Brasilien for at få det hele med.

Vi startede med Argentina og kørte over grænsen og fik stemplet pas. En time efter at vi havde forladt hotellet, var vi ved indgangen til den argentinske nationalpark.

Ramon købte billetter a 20 dollars, og så kører man ind i nationlparken med et lille elektrisk tog. Nu må jeg hellere røbe, at vi ikke var alene. Der var faktisk i hundredvis af turister, der også gerne ville se vandfaldene.

Toget stopper et stykke inde i regnskoven. På den argentinske side går man på lange gangbroer hen over floden River Iguacu, der her deler sig i mange flodarme. En af de lange gangbroer ender i "Djævelens Gab", hvor vandet styrter omkring 70 m ned i den underliggende flod.

"Djævelens Gab" er det største vandfald, men faktisk er der 270 vandfald i området, og det er svært at se, hvor det ene slutter, og det andet begynder. Det siges, at der fra junglen flyder omkring 5.000 kubikmeter vand i sekundet ned igennem faldene. Imponerende ud over alle grænser.

Undervejs på gangbroen stødte vi på en 1½ m lang slange, der slangede sig så tæt på gangbroen, at jeg kunne tage den i halen, hvis jeg ville. Det ville jeg dog ikke, selvom den ikke var giftig. Vistnok.

Der rendte også næsebjørne rundt på gangbroerne og i underskoven under broerne. Næsebjørnen er en halvbjørn som vaskebjørne, og de vejer 3-7 kg. Som navnet siger, har den en lang blød snude, som den roder rundt i jorden med efter insekter.

Der var forskellige udkigssteder undervejs på gangbroerne, og jeg kan godt forstå, at folk kommer fra hele verden for at se på vandfaldene. De er underværker.

På vej tilbage stoppede vi ved en rustik argentinsk restaurant og fik en mør oksesteg. Det bliver værre og værre. Først flyver vi, og så spiser vi oksesteg. Min kone Gitte fik dog fisk, og det må man vist gerne spise.

I nærheden besøgte vi lige det helt specielle sted, hvor Brasilien, Argentina og Paraguay støder sammen. Så vi stod i Argentina, og på den ene flodbred lå Brasilien og på den anden Paraguay.

Djævelens Gab set fra Brasilien

Kølig morgenstund, men hurtigt kom temperatuen op på 25 dejlige grader. Igen på tur med Ramon og denne gang til vandfaldene på den brasilianske side.

Da vi startede ved indgangen til Iguacu Nationalpark, var der et menneskemylder uden lige. Sådan ca. 10 x BonBon land, når de åbner en sommersøndag.

Vandfaldene trækker omkring 2 millioner turister om året, og der er 16 kasser på rad og række, men vores guide brugte snydekøen eller guidekøen for at købe billetter. I stedet for de andre turister, der skulle ind i nationalparken med busser, havde vi bil med privatchauffør.

Der er 40 km fartgrænse, og der bliver udleveret en GPS, der sladrer, hvis der køres for hurtigt. Straffen er karantæne i op til 6 måneder, og Ramon, der ellers elskede at køre raskt til, sneglede sig afsted.

Der var tæt jungle på begge sider af vejen og advarselsskilte mod jaguarer. Det eneste hotel i selve parken er det legendariske Hotel das Catarats, der er yderst fornemt, og som ligger i ensom majestæt lige over for vandfaldene. Ramon ville tage et billede af os, men det blev nærmest en selfie.

En sti går langs kanten af junglen med flere gode udsigter til vandfaldene. Stien går ned og ned og ender i en gangbro lige lukt ind i "Djævelens Gab".

Regnbuer og vandpartikler fyldte luften, og man bliver våd, men i den lune luft var det bare behageligt. Fantastisk at stå der midt i det hele, medens vandet buldrer ned fra alle sider.

Om eftermiddagen besøgte vi Itaipú Dæmningen, der er ikke mindre end verdens største vandkraftværk.

Vandet kommer fra både Rio Paraná og Rio Iguacu og med Brasilien på den ene side og Paraguay på den anden side er der bygget en dæmning. Et kæmpe ingeniørværk, hvor dæmningen er 8 km bred og høj som et 65 meters højhus.

De 16 turbiner producerer 80 procent af strømmen til Paraguay og 22 procent af Brasiliens strøm.

En bus kørte os rundt neden for dæmningen og så op på dæmningen. Så velkommen til Paraguay og tilbage igen, velkommen til Brasilien.

Så kunne vi ikke pine mere ud af Fos do Iguacu og omegn, så næste morgen fortsatte vi med fly til Brasilia, der er Brasiliens hovedstad.

Fortsættes i rejsebrev 3.