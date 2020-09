Borups modstandsfolk trækkes frem i krigsfortælling

I januar 1945 får direktøren på Møllers maskinfabrik i Borup et opkald. Det er en advarsel: Om ganske kort tid vil fabrikken blive sprængt i luften. Tre ladninger med plastisk sprængstof er placeret rundt på fabrikken, og direktøren bliver bedt om at gå i dækning. Kort efter lyder et brag.