Borups ældste frisørsalon har fået ny ejer

Da Lonnie Barny Christensen nytårsaften gjorde sig klar til at tage hul på det nye år, var det med visheden om, at 2020 ville bringe helt nye udfordringer.

Efter at have været ansat som frisør i 14 år stod hun nu over for selv at kunne kalde sig ejer af en frisørsalon. Salonen, hun overtog den 1. januar i år, er Hair & Beauty på hovedgaden i Borup – byens ældste frisørsalon.

Den 35-årige frisør, der selv bor i Slagelse, har i en længere årrække været ansat i en salon i Køge, det seneste knap halvandet år som daglig leder. Derfor føler hun, at tiden nu er inde til at prøve noget nyt.

Valget er faldet på Borup, fordi byen på mange måder passer til Lonnie Barny Christensens ønsker.

”Jeg kan rigtig godt lide, at Borup er et lokalsamfund. Det føles, som om man kan være lidt mere på bølgelængde med sine kunder.”

Hun forestiller sig ikke, at der kommer til at ske de helt store ændringer i måden at drive frisørsalon på, men lidt nyt kommer der dog:

”I marts skal der renoveres i salonen, så der kommet et ansigtsløft. Men ellers synes jeg, Idas måde at køre salonen på har været helt perfekt, så jeg satser på at overtage hendes gode arbejde. Der er selvfølgelig en masse nye ting, jeg skal lære, og jeg vil også se med nye øjne på det hele, men jeg tror ikke, kunderne vil mærke den store forskel.”

Når Lonnie Barny Christensen skal beskrive sig selv som frisør, er det ord som ”fordybelse” og ”virkelig godt håndværk”, hun lægger vægt på:

”Jeg er nok mere inspireret af det, der sker nu og her end af de gamle teknikker som vandondulation og permanent, selvom jeg selvfølgelig kan det hele. Men det er ikke det, jeg skaber mit navn på. Det er snarere på virkelig godt håndværk, skarpe linjer og at arbejdet bliver gjort grundigt og ordentligt. Jeg søger inspiration på kurser i både ind- og udland, og så følger jeg rigtig meget med på de sociale medier, hvor der er et hav af sider med inspiration.”

Hair & Beauty’s tidligere ejer, Ida Livoni, vil fortsat være at finde i salonen, idet hun fortsætter som almindelig ansat.