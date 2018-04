Borup vandt sølv ved DM

Borup vandt SØLV ved DM for hold U17/U19 – SÅDAN!

Lørdag den 14/4-18 kl. 05:45 stod 6 trætte drenge ved Borup hallen klar til at køre mod Jylland for at kæmpe om medaljer ved årets DM i Badminton for hold. De skulle spille puljekampe lørdag, og hvis de vandt deres pulje ville de skulle spille om medaljer om søndagen, så de vidste godt at de skulle være skarpe fra starten. Det gjaldt bare om at vinde puljen. Første kamp var mod Ulkebøl. Det blev en hård start for vores drenge, men de kæmpede bravt og vandt 5-1. En rigtig flot sejr. Så var der en lang pause hvor der blev spist frokost og talt taktik. Herefter stod næste kamp mod Skødstrup. Igen massere af flot badminton og Borup løb med sejren 6-0. En kamp mere og hvis drengene vandt så var de videre til finalerne søndag, så de var tændte inden de skulle møde den sidste klub Bramdrupdam GB IF. Det blev til mange spændende kampe der måtte afgøres i 3 set. Det var virkelig spændende, men Borup kunne gå fra banen med løftede arme og en sejr på 5-1.

Søndag morgen kl. 10:30 stod den på semifinalekamp mod Ballerup. Det blev en meget spændende kamp da vi lige havde mødt dem til sjællandsmesterskaberne. Der var ingen tvivl om at alle gerne ville vinde – alle ville gerne spille finale. Efter en masse gode kampe kunne Borup smile bredt. Det blev en sejr på 5-1, så nu skulle de spille finale :O)

Finalen stod mod Ringe og det var spænding fra start til slut. Der blev kæmpet med næb og kløer, men Borup måtte se sig besejret.

I vandt dælemer SØLV!

Super godt gået drenge! Fantastisk flot resultat! Vi er stolte af jer!

Stor tak til jeres trænere Kenneth Steck, Kenneth Grant og Morten Bille som igen og igen beviser at de formår at bringe det bedste frem i jer! I er nogle fantastiske trænere, vi er jer dybt taknemlige for det store arbejde i gør for vores børn.

Vi glæder os allerede til næste sæson, selvom det næsten ikke kan blive bedre.

Vi kan ikke takke jer nok for det fantastiske arbejde i gør!

Tillykke lyder det fra fra forældregruppen.