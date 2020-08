Borup har fået en indisk take-away

Det kom nok som en overraskelse for mange, at der pludselig dukkede en indisk take-away op i det lille madhus i Borup, der tidligere husede Bibiana.

"Der gik kun 15 dage, fra jeg overtog lokalerne, til jeg åbnede. Der var jo ikke så meget, der skulle laves om, for der var køkken og de ting, jeg skulle bruge. Så jeg ville bare åbne hurtigst muligt. Men det gik lidt for hurtigt."

Men nu har han fået sat tingene mere i system og har ansat et par folk, så nu er der mere ro på og hænder nok til at betjene kunderne.

Haivad Bahador, der bor i Taastrup, er uddannet ingeniør og har tidligere arbejdet som projektleder. Men han har altid haft interesse for madlavning og har som ung haft jobs i forskellige restauranter. Det har været med til at give ham et ønske om at få sit eget sted, hvor han kunne lave indisk mad.

"Jeg kendte slet ikke Borup, men fandt bare lokalet, der var oplagt til det, jeg gerne ville lave. Og så var der ikke lignende spisesteder i nærheden, så her kunne jeg give borgerne et nyt valg," siger Haivad Bahador.

"Jeg har fået en virkelig positiv velkomst og har fået at vide af mange, at de er glade for, at jeg er kommet. De håber på det bedste for mig."