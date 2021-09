Send til din ven. X Artiklen: Borup-forfatter udgiver børnebog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borup-forfatter udgiver børnebog

Vi er alle forskellige, og vi er gode nok, som vi er. Det er budskabet i den nye børnebog "Prinsessen og Bønnestagen".

Heden - 29. september 2021 kl. 16:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

"For ikke så længe siden, som man skulle tro, og på et sted, som ikke ligger helt så langt herfra, lå et pompøst kongeslot. ... På slottet boede kongen, som var godt i stand, og hans kone, dronningen, som var i endnu bedre stand. Der var ingen døre i slottet, kun store, buede åbninger, så kongen og hans dronning kunne bevæge sig frit omkring. ... Kongen og dronningen havde en eneste datter. Hun var så yndig, som kun en ægte prinsesse, i tydeligt god stand, kunne være. Hendes smilehuller lå dybt i hendes velformede æbleskivekinder."

Sådan lyder en del af indledningen i den nye bog "Prinsessen og Bønnestagen", som handler om en stor og fantastisk smuk prinsesse, som forelsker sig i en meget tynd mand. Bogen er skrevet af Ditte Katharina Bønke Møller fra Borup, og hun har haft et helt særligt sigte med den.

"Målgruppen er de 5-8-årige. Sørgeligt nok er der børn, der allerede i den alder er utilfredse med deres krop. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi får sat fokus på det. Hvis et barn kan læse historien og se en pige, der er glad og lykkelig, selvom hun er stor, og få lidt styrke ud af det, så er min mission lykkedes. Der er en del fokus på, at kvinder på 40+ skal lære at acceptere, at de ser ud, som de gør, men kunne det ikke også være fedt, hvis man allerede som barn lærte det, så man ikke skal gå rundt og være ked af sin krop," lyder det fra Ditte Katharina Bønke Møller.

"Jo tidligere vi får plantet det her med, at du er sådan, og jeg er sådan, og vi er alle gode nok, som vi er, jo bedre."

Og det er noget, der skinner igennem i bogen - at man er god nok, som man er. I bogen er der gjort meget ud af at beskrive, at prinsessen er stor og fantastisk smuk.

Da prinsessen er kommet i den alder, hvor hun skal giftes, bliver der sendt bud efter bejlere i god stand. Men prinsessen bliver helt overvældet og går en tur i parken. Og her får hun øje på den tynde mand.

"De griner og griner af hinanden. Og her er det vigtigt, at de ikke griner AF hinanden, men griner fordi de ikke har set nogen, der ser sådan ud før. Og de kan virkelig godt lide det, de ser. De bliver forelskede, og forældrene kan se, hvor lykkelig hun er, selvom manden er tynd som en bønnestage," fortæller Ditte Katharina Bønke Møller.

Hun er opmærksom på, at nogen kan mene, at hun går imod diverse sundhedsbudskaber ved at sige, at det er smukt og godt at være overvægtig. Men det vil være en misforstået tolkning, lyder det.

"Jeg kan godt være lidt nervøs for, om nogen vil sige, at jeg forherliger det at være tyk, men det er jo slet ikke mit ærinde. Hun er, som hun er, og han er, som han er. Man er nødt til at karikere for at få et budskab frem. Og jeg tror ikke, at børn, der kæmper med vægten, får lettere ved at tabe sig, hvis de hele tiden får at vide, at de er forkerte. Tværtimod tror jeg, at mere selvtillid og en følelse af at være god nok er vejen frem."

Datter skubbede på

Bogen er Ditte Katharina Bønke Møllers første, selvom hun altid har drømt om at skrive.

"Jeg begyndte allerede på min første historie som 8-årig. Men så går tiden, og pludselig har man mand, børn og job, og så er der ikke meget tid til andet."

Ditte Katharina Bønke Møller har i mange år arbejdet som ejendomsadministrator inden for erhvervslejeret, og for et lille års tid siden besluttede hun sig for at blive selvstændig. Noget, hun gennem flere år havde drømt om. Det gik rigtig godt, og den ekstra selvtillid gav det skub, der skulle til for at få bogen om den store og smukke prinsesse gjort færdig.

"Historien har ligget i mig i mange år. Jeg har skrevet lidt ned, og så er det blevet lavet om 1000 gange. Men det er nok tre år siden, at jeg blev mere seriøs med det. Min datter på ni år har været med i processen og har hørt forskellige versioner. Hun har også været med til at skubbe lidt på. Og hun skal heller ikke lære, at man skal gå med en drøm i maven hele livet uden at føre den ud. Det har været en stor motivation for mig at vise mine børn, at man kan følge sine drømme."

Derfor er det også en meget glad og stolt forfatter, der begejstret viser bogen frem.

"Jeg har ikke altid vidst, at det ville ske. Jeg har drømt om det, men ikke bare tænkt, at det gør jeg en dag. Så jeg har det virkelig sådan, 'wow, tænk at det skete!'," siger hun og fortsætter:

"På et tidspunkt var jeg virkelig nervøs over, hvad andre ville synes om bogen. Men jeg er nået til et punkt, hvor jeg er ligeglad. Jeg er så glad og stolt over bogen. Den er blevet, lige som jeg vil have den. Hvis andre ikke kan lide den, så er den bare ikke for dem. Om jeg så ikke sælger en eneste, er det lige meget, for jeg har gjort det. Og jeg kan vise mine børn den efter at have talt om den så længe."

Skrækscenariet om ikke at sælge en eneste bog er dog allerede gjort til skamme. Forud for udgivelsen er der allerede forudbestilt 24 bøger. Og Borup Bibliotek har sagt ja til arrangementer med bogen.

"Min egen følelse omkring bogen var god i forvejen, men det er rigtig dejligt, at de også blåstempler den."

Selvom jobbet som selvstændig ikke levner meget luft til andet, har Ditte Katharina Bønke Møller udover arrangementerne i Borup planlagt at være med på bogmessen til november. Og så kan det være, at der om et par år måske er luft til en bog mere.