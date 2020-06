Lørdag den 4. juli kommer der flag op i hovedgaden, når Borup Erhverv inviterer butikker, spisesteder og handlende ud på gaden.

Borup fejrer sig selv den 4. juli

For at styrke detailhandlen i Borup, arrangerer Borup Erhverv en dag, hvor butikker og spisesteder rykker på gaden. Flotte veteranbiler og en ny vandrerute er også på programmet.

Lørdag den 4. juli bliver en dag, hvor Borup vil forsøge at vise sig fra sin allerbedste side. Butikker og spisesteder rykker ud på gaden, Hovedgaden bliver spærret af og pyntet med flagalle, og en masse flotte og velholdte gamle biler bliver linet op på Hovedgaden.

Dagen skal være en dag, hvor vi alle bliver mindet om, at vi trygt kan bruge byen igen, så længe vi husker at holde safstand og følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer, lyder det fra Claus Olesen, formand for Borup Erhverv.

"Vi ønsker at styrke vores detailhandel og erhverv i Borup efter coronanedlukningen og vise, at man trygt kan gå ud og handle i byen igen."

Men netop for at overholde alle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen er dagen ikke tænkt som en erstatning for kulturnatten, som skulle have været afholdt senere på sommeren. Der vil f.eks. hverken være musik eller fyrværkeri, og det er også vigtigt at sørge for, at folk ikke forsamles, men husker at holde afstand. Af samme grund vil eksempelvis de gamle biler være linet op med behørig afstand på Hovedgaden. Spejderne, som også deltager, vil heller ikke have en stand, men vil gå rundt og sælge deres Valdemarsflag.

Ud over at få folk fra Borup og omegn til igen at benytte sig af byen, er ønsket fra Borup Erhverv også at sætte gang i initiativer, der kan lokke turister til området. Og det vil også blive markeret den 4. juli.

"Vi lancerer en ny bytur rundt i Borup, som vil være møntet på turister og andre interesserede. Det vil være en rundtur, som starter og slutter ved stationen, og hvor man undervejs via sin telefon kan få information om de ting, man kommer forbi," siger Claus Olesen og kommer med nogle eksempler:

"Der vil være en QR-kode, man kan scanne ved Borup Kino, hvor det formentlig vil være historisk information om biografen. Og så vil der også være en QR-kode ved de forskellige kunstværker, der er i byen, eksempelvis statuen ved biblioteket og springvandet ved Møllelundgården."

Ruten vil være klar den 4. juli, men da det kræver tilladelse at sætte scanningskoder op de forskellige steder, kan Claus Olesen ikke garantere, at dette er på plads til dagen. Til gengæld er det planen, at det skal være færdigt til sommerferien.

Byvandringen i Borup er dog ikke det eneste, der er planer om i øjeblikket. På sigt skal der ifølge formanden komme flere ruter, f.eks. en fiskerute, en baderute og en historisk rute.

"Vi vil gerne have flere turister til Borup, for vi har mange spændende ting at byde på. Vi skal nok spille på det, Borup er god til: en masse natur, åbne områder, hjerteruten (vandretur omkring Kimmerslev Sø, red.) og gode cykelruter."

Dagen, der er arrangeret i samarbejde med ConnectKøge under Køge Kommune, varer fra kl. 10 til kl. 16.

