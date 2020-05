Borup Varmeværk har fået ny driftsleder

Selvom man har været i det samme job i mange år, kan man godt være omstillingsparat. Det er 42-årige Frank Jørgensen et eksempel på.

Efter 20 år som selvstændig VVS’er med base i Borup mente han, det var på tide at prøve noget nyt. Så da han blev tilbudt job på Borup Varmeværk, slog han til. På varmeværket havde man nemlig brug for en mand med erfaring med VVS-arbejde, da man stod over for at skulle overtage driften af vandværket i Borup.

Det var planen, at Frank Jørgensen skulle være driftsassistent og hjælpe driftslederen med bl.a. servicearbejde i byen og driften af vandværket. Sådan kom det da også til at gå i starten. Men da driftslederen på varmeværket efter nogle måneder stoppede, besluttede Frank Jørgensen at ”smide en ansøgning i bunken”. Han fik jobbet, og har siden den 1. marts været driftsleder på Borup Varmeværk.

Det har han så til gengæld ikke planer om at lave om på lige foreløbig. Den nye driftsleder er nemlig glad for sit meget alsidige job.

”Jeg sidder ikke på mit kontor hele tiden, men render også rundt med værktøj i hænderne. Jeg planlægger renoveringer af ledningsnet og af værket og er selv med til at udføre arbejdet. Fører tilsyn, kører halm, plomberer fjernvarmemålere. Finder priser på nye tilslutninger af nybyggede og eksisterende huse. Og så er vi ved at finde ud af, om vi kan få lov til at bygge en ny akkumuleringstank – efterhånden som byen bliver større, er vi nødt til at optimere værket, bl.a. med en større tank.”

Derudover er driftslederen også ude hos forbrugere, der har problemer med deres varmeanlæg, og kan rådgive om optimering og evt. udskiftning af anlæg. Dog går varmeværket ikke selv ind og tilbyder udskiftning af anlæg.

Ud over den daglige drift og planlægning af fremtidige projekter på varmeværket er det også vigtigt, at forbrugerne får mere kendskab til værket og en følelse af, at det er deres værk, mener Frank Jørgensen.

”Vi vil rigtig gerne have folk til at tænke, at varmeværket er forbrugerejet. Vi er der for deres skyld.”

Bl.a. derfor blev der i februar holdt et møde på varmeværket, hvor man kunne få hjælp til nogle af de udfordringer, man kan løbe ind i som forbruger, og få en rundvisning på varmeværket. Og det blev ifølge Frank Jørgensen næsten en lidt for stor succes.

”Der kom flere tilmeldinger, end vi havde regnet med, og nogle kom tre personer på en tilmelding, så vi havde lidt pladsmangel. Men fantastisk at 70 mennesker havde lyst til at komme herud en aften. Så det er da helt sikkert noget, vi vil gentage. Så skal vi bare lige være lidt skarpere på det med tilmeldingerne og sørge for nok plads.”

Ud over Frank Jørgensen er der tre andre medarbejdere på værket. Thomas Kirk, der bor i Roskilde, er administrations- og økonomimedarbejder og har været ansat siden juli. Han har tidligere været på Egedal Fjernvarme og har en baggrund inden for den finansielle sektor.

Tobias Lindh Kildegaard fra Borup er netop blevet ansat som driftsassistent. Han har tidligere været hos JG Cartec og er uddannet hos Peugot i Ringsted. Og så er der driftsassistent Torben Dahl, også fra Borup, som har været på værket i mere end 32 år og har en uddannelse som mekaniker.

”Torben er den, vi går til, hvis der er nogle ting, vi er i tvivl om. Han kender hver en krog af værket. Men jeg synes, vi alle er kommet rigtig godt ind i det og har det godt sammen. Vi føler, at vi løfter i flok, og brænder for, at det skal gå så godt som muligt. Og så har vi mange nye spændende projekter,” lyder det fra driftslederen.

Et af de nye projekter er, at der skal sættes elektroniske målere op hos alle forbrugere, som kan fjernaflæses. Det skal gerne stå klar i løbet af de næste par år. På den måde behøver folk ikke selv aflæse deres målere, men samtidig kan de logge ind og følge med i deres forbrug måned for måned. Hertil er en ny fælles hjemmeside under Skovbo Forsyning også på vej, hvor man kan gå ind og se både sit vand- og varmeforbrug.

Et andet projekt er overtagelse af Borup Vandværk

– en proces, som allerede er i gang. Siden den 1. februar i år har Borup Varmeværk stået for det administrative arbejde for vandværket. Fra den 1. maj kommer driften med, og endelig den 1. september bliver vagtordningen også lagt under varmeværket. Begge værker bliver samlet under navnet Skovbo Forsyning, men vil fortsætte med to separate bestyrelser.

Hos vandværket er der planer om et helt nyt og forbedret vandværk, der bl.a. skal kunne nedsætte mængden af kalk i vandet hos forbrugerne. De endelige beslutninger om projektet håber man at kunne tage på generalforsamlinger, som indtil videre er udskudt på ubestemt tid pga. coronasituationen.