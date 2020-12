Borup Skole laver altertæppe til julegudstjenesterne i Boruphallen

En kirke skal have en altertavle, og den står elever på Borup Skole for at lave.

Ved hjælp af 130 meter stof, papir, blyant, tusch og sølvglimmer har børnene fra 5. klasserne på Borup Skole og to engagerede billedkunstlærere skabt et gigantisk altertæppe på 20 x 4 meter. Det vil komme til at pryde hele bagvæggen i Boruphallen ved julegudstjenesterne.

For billedkunstlærerne Helena Notkin og Anette Rosenfalck har det været en "meget spændende rejse" og en "herlig udfordring" med det fællesskabende værk med det gamle budskab om lys i mørket. Det har givet mulighed for at arbejde med et større projekt med eleverne, et projekt, der også er med til at skabe glæde for andre.