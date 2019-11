Borup Kulturhus holder Åbent Hus og koncert med Lune Carlsen

Den 17. november inviterer Borup Kulturhus til det årlige åbent hus arrangement.

Alle foreninger og faste brugere af Borup Kulturhus vil igen i år åbne Borup Kulturhus for ALLE byens borgere – Det årlige arrangement tjener dels til, at husets brugere får mulighed for at lære hinanden bedre at kende, men samtidig er vi fra brugerrådet også meget stolte af at kunne præsenterer de mange tilbud, der er i Borup Kulturhus. Hver dag i løbet af ugen summer det med mange forskellige aktiviteter, i vores dejlige kulturhus. Lige nu har 17 forskellige foreninger tilbud til byens borgere. Det er en meget bred vifte af tilbud, som dækker alle aldersgrupper, lige fra babyrytmik i Musikskolen til korsang i Skovbo Seniorkor. Men listen er så lang at vi kun kan opfordre til at komme forbi søndag den 17. november, hvor alle foreninger vil vise sig frem, og være klar til at besvare spørgsmål, vi er helt sikker på at der også vil være et tilbud til din familie.

Også i år kan vi byde velkommen til en ny forening. Køge Fotoklub er i gang med at indrette sig på 1. sal, hvor de deler lokaler med Borup Borgerforening. Dagen igennem vil der være mulighed for at stifte bekendtskab med denne nye forening, alle både unge og ældre er velkommen til at kikke forbi og se hvad Køge Fotoklub kan tilbyde. De arbejder hårdt på at komme helt på plads i deres nye lokale, så måske der kan blive mulighed for at udfordre deres evner som portræt fotografer.

Igen i år har vi valgt at lægge Åben Kulturhus, sammen med Skovbo Kunstforenings fernisering på den årlige folkeudstillingen. Dagen starter derfor kl 14.00, med fernisering på Folkeudstilling 2019, hvor mere end 35 fortrinsvis lokale kunstnere vil præsenterer deres værker.

Der vil dagen igennem være underholdning på scenen i salen:

Kl 14.00: Velkomsttale

Fernisering på folkeustilling

Kl 15.00: Underholdning i salen. Ved husets musikere og sangere. Foreningernes lokaler vil være åbene

Kl 17.00: Afslutning

på Åbent hus

Kl 17.30: Spisning

Lækker buffet

Kl 19.00: Under holdning

med Lune Carlsen

Måske Danmarks bedste Kim Larsen kopi.

Pris for middag og koncert er kr 175,- (For medlemmer af husets foreninger dog kun kr. 150,-)

Foreningsmedlemmer bestiller billetter via foreningens formand. Sidste frist for bestilling af madbilletter er 11. November. Billetter kan købes hos Bøger og papir i Borup. Bestilte billetter betales ved indgangen.

Deltager man kun ved koncerten er det muligt at købe billetter ved indgangen fra kl 18.30 – Pris kr. 75,-

Arrangementet er støttet af Køge Kommunes Kulturpulje