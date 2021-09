Claudia Ena (th.) åbnede for 3½ år siden Borup Fodterapi, og i februar kom endnu en fodterapeut, Trine Nilausen, til klinikken. Foto: Marie Louise Rasmussen.

Borup Fodterapi har fået ydernummer

Heden - 01. september 2021 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

For et lille halvt år siden fik Claudia Ena, indehaver af Borup Fodterapi, et stort ønske opfyldt: Klinikken fik tildelt et såkaldt ydernummer.

"Det er bare rigtig dejligt, at vi nu har ydernummer, så folk ikke behøver tage så langt for at få behandling med tilskud, men kan få det her hos os," siger hun.

Når en klinik har ydernummer, betyder det, at særlige patientgrupper med en henvisning fra deres egen læge kan få tilskud til fodbehandling. Det gælder diabetespatienter, patienter med svær leddegigt og svær psoriasisgigt samt patienter med nedgroede negle.

Derudover giver henvisningen mulighed for tilskud til indlæg, som er specialfremstillet til den enkelte. Dette gælder dog ikke for patienter med nedgroede negle.

"På klinikken laver vi forud for indlæggene undersøgelser og vejledning i fodtøj, og så tilpasser og sliber vi selv indlæggene til på klinikken," fortæller Claudia.

Det er regionen, der står for tildeling af ydernumre, og det gøres med forebyggelse for øje. Derudover gives der yderligere tilskud fra kommunen og evt. privat sundhedsforsikring.

"Ved regelmæssig fodterapi kan vi som statsautoriserede fodterapeuter løbende holde øje og vejlede den enkelte i lige netop deres problematikker," siger Claudia og tilføjer, at ydernummeret også gør, at klinikken i højere grad arbejder tværfagligt sammen med andre faggrupper, bl.a. praktiserende læger, ortopædkirurger, hjemmepleje og sygehus.

En by i udvikling

I flere år har der ikke været fodklinik med ydernummer i Borup. For at få ydernummer skal man ansøge personligt og beskrive, hvorfor man ønsker ydernummeret.

"I ansøgningen lagde jeg vægt på, at Borup er en by i udvikling med mange tilflyttere, og at Borup har en størrelse, hvor det giver mening at have ydernummer. Det kan ikke betale sig for folk at bestille flextrafik og tage til eksempelvis Køge," siger Claudia og understreger, at der desuden er en lang række krav vedr. høj hygiejnestandard, journalføring, handicapadgang mm., der skal leves op til.

Ifølge Claudia har ydernummeret givet flere henvisningspatienter til klinikken, men hovedgruppen er stadig meget alsidig.

"Vi ser alle aldersgrupper på klinikken. Fodterapi er for alle, uanset om det omhandler velværebehandlinger, forbyggende behandlinger eller akutte problemstillinger," siger hun.

Faglig sparring

Siden Claudia Ena åbnede Borup Fodterapi for 3½ år siden, er det gået støt og roligt fremad, og i begyndelsen af dette år kom endnu en fodterapeut, Trine Nilausen, til.

"I februar blev Trine uddannet statsautoriseret fodterapeut, og umiddelbart herefter startede hun i klinikken. Det er rigtig godt. Vi har en god faglig sparring omkring patienterne, og vi har mulighed for at følges til kurser - vi skal eksempelvis til opfølgende førstehjælpskursus i september sammen."

Derudover giver det at være to også mulighed for at skiftes til at behandle på klinikken og køre ud til behandlinger.

"Det giver en god afveksling for os, og vi kan se, at behovet for hjemmebehandlinger i Borup er stort."

Både Claudia og Trine bor i Borup, og selvom der forud var overvejelser om, hvorvidt det var en god ide at bo og arbejde i samme by, ser de det i dag kun som en fordel.

"Vi ved rigtig meget om, hvilke aktiviteter og fritidstilbud, der findes i Borup, så vi kan nemt henvise folk, hvis de er interesserede. Og så er det også bare rigtig hyggeligt med alle dem, man hilser på i byen," siger Claudia.