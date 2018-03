Borup Bras Band 50 års jubilæumskoncert

Så er salgskampagnen til Borup Bras Bands 50 års jubilæumskoncert i gang.

Det musikalske har været under forberedelse længe, men nu er det tid til at plakater og omtale skal nå ud over det meste af Sjælland. Dog er ikke alle plakater i den størrelse som ses her på fotoet. Koncerten finder sted i "Drivhuset" på Svenstrup Gods lørdag den 12 maj kl. 14.00.

Der er det renoverede væksthus indrettet med plads til 400 mennesker. Stig Rossen vil være den gennemgående solist, suppleret af koloratursopran Anna Stærk. Det musikalske ansvar er lagt i hænderne på dirigent Alex Nielsen, og vores lokale Søren Rislund vil sørge for binde det hele sammen.

Billetter a kr. 195,00 kan bestilles på.: Billetto.dk