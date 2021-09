Borgmester Marie Stærke tog med lidt hjælp fra bygherre Anders Frandsen det første spadestik til 48 nye lavenergihuse på Borup Bakke. Boligerne forventes at være indflytningsklar i 2023 og er tiltænkt både seniorer, singler og børnefamilier. Foto: Marie Louise Rasmussen.

Borgmester tog første spadestik til nye boliger på Borup Bakke

Heden - 15. september 2021 kl. 19:26 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

"Har I fundet ud af, hvor spaden skal sættes i?".

Det er fredag midt på dagen, og panikken er så småt ved at sætte ind. Om et par minutter skal der være "Første spadestik"-indvielse af 48 nye lavenergihuse i grønne omgivelser på Borup Bakke, og nu går det op for de involverede, at jorden er knastør og hård, og at det måske ikke er så nemt for borgmesteren at tage et spadestik.

En spade bliver fundet frem, og der bliver forsøgsgravet lidt til spredt latter og spøgefulde kommentarer om "armeret beton" fra tilskuerne.

Spadestikket er dog ikke det første programpunkt, så spaden bliver gemt væk, da bygherre Anders Frandsen tager ordet og byder velkommen. Han fortæller om udviklingen fra projektets start for 14 år siden og til nu, hvor salget af andelsboligerne på Borup Bakke er godt i gang. Han forventer, at husene står færdige i 2023.

Borgmester Marie Stærke (A) tager over og nævner som det første udsigten ned over den grønne dal.

"Det er en dejlig fornemmelse at stå og nyde udsigten her på Borup Bakke, som snart skal være nogens hjem. Borup har en fremragende beliggenhed," siger hun og nævner også, at væksten i Køge Kommune vil stige markant de næste 10 år, og at det derfor er oplagt med flere nye boliger i Borup.

Da arkitekt Poul Qvist Hansen fra Casa Arkitekter får ordet, foreslår han, at forsamlingen går helt frem i første række, hvor udsigten er endnu flottere. Her fortæller han, hvordan husene bygges, så de er med til at understrege landskabet frem for at sløre det, ved bl.a. at bygge i forskellige niveauer.

Søren Lauritsen fra DanBolig fremhæver også beliggenheden som det helt store trækplaster og fortæller, at det både er lokale og folk fra Storkøbenhavn, der har købt bolig. Han kan berette, at etape 1 er udsolgt og etape 2 halvt udsolgt, og at der bliver set frem imod etape 3 og 4.

Og så er det blevet tid til spadestikket. Spaden er blevet bragt med frem i første række, så uden prøvegravning, men med lidt hjælp fra bygherre Anders Frandsen, tager borgmesteren det første spadestik, og dermed er anden etape af byggeriet indviet.