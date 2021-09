Se billedserie Borgmester Tomas Breddam fik overrakt 1000 underskrifter for en svømmehal eller et friluftsbad i Viby. Privatfotos.

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester modtog svømmeunderskrifter - og Viby fik masser af vand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester modtog svømmeunderskrifter - og Viby fik masser af vand

Heden - 01. september 2021 kl. 08:30 Kontakt redaktionen

Det var tæt på, at borgmester Tomas Breddam kunne svømme ned ad hovedgaden til Viby Høstfest, hvor Tænketanken for vandfaciliteter i Viby (friluftsbad/svømmehal) havde inviteret til en event med overrækkelsen af de 1000 underskrifter, gruppen har samlet ind siden den 16. august.

Anne Klein fra Tænketanken bød borgmesteren velkommen til Viby Idrætsforenings stand og holdt en kort tale for borgmesteren. Her sagde hun bl.a.:

"Vi ved, at Roskilde Kommune ikke er velvilligt indstillet overfor at bygge flere svømmehaller efter opførelsen af Roskilde Badet - den 5. svømmehal i den centrale del af Roskilde. Vi forstår også, at Roskilde Kommune mangler penge efter byggeriet af den nye store svømmehal - og selvfølgelig også de mange ekstra udgifter til corona. Men vi mener, at vi er yderst beskedne, når vi kun beder om et friluftsbad til ca. 15 millioner kroner i Vibyområdet."

Derudover gav Anne Klein udtryk for, at den sydlige del af Roskilde Kommune ville få et virkeligt stort udbytte for ganske få midler med et friluftsbad. Hun pegede på, at skolebørnene f.eks. kunne lære at svømme i intensive featureuger før og efter sommeren, og familier ville kunne gå eller cykle til et lokalt friluftsbad og få sig en badetur.

Og hvem ved, om der ikke dukker en driftig sjæl frem blandt byens mange entreprenører med et lille ishus, afsluttede Anne Klein sin tale.

Blå gaver til borgmesteren og budgetforhandlingerne

For at sikre, at underskrifterne kan nå tørskoet til Roskilde Rådhus og de kommende budgetforhandlinger havde Tænketanken pakket papirudgaven af de 1000 underskrifter ind. Borgmesteren fik overrakt en stor vandblå pakke af Susanne Mortensen - også kendt i Viby som "Cykel-Mortensen", da hun for nogle år siden stod for projekt Viby Delecykler i KulturCosmos. I den blå pakke havde Susanne også printet en oversigt af de elektroniske overskrifter, som hun havde lagt i et blåt chartek. Efterfølgende vil borgmesteren få tilsendt de konkrete underskrifter som pdf.

Herefter overrakte Nanna Paludan Feld - også kendt som Vibys tidligere pendlerformand - en buket blå blomster til borgmesteren med ønsket om nogle rigtig gode budgetforhandlinger den 30.-31. september.

På Tænketankens vegne udtrykte Anne Klein håbet om, at gruppens indsamlingsarbejde, der startede den 16. august, vil bære frugt til de kommende budgetforhandlinger i Roskilde Kommune. Fra Tænketankens side er underskrifterne bl.a. ment som en påmindelse om den lovede forundersøgelse af "eget svømmevand i Viby" fra et stort flertal af de byrådskandidater, der deltog i Tænketankens velbesøgte svømmemøde før kommunevalget i 2017.

Tomas Breddam udtrykte stor sympati for Tænketankens ihærdige arbejde og kunne principielt godt se, at et friluftsbad ikke er dyrt i forhold til en svømmehal. Men han gjorde dog også gruppen opmærksom på, at kassebeholdningen i Roskilde Kommunes "pengekasse" i år er yderst begrænset.

"Jeg vil ikke stå her og love, at Viby får et friluftsbad," udtalte borgmesteren.

Handel og vandel

Anne Klein gjorde borgmesteren opmærksom på, at underskriftsindsamlingen afspejler det gode handelsflow, der er i Viby, som Roskilde Kommunes COWI-undersøgelse har analyseret frem for et par år siden. En tendens Anne Klein mener vil vokse yderligere med et lokalt friluftsbad.

På trods af, at borgmesteren ikke ville love Viby et friluftsbad, håber Tænketanken, at indsamlingsarbejdet vil bære frugt til Roskilde Kommunes kommende budgetforhandlinger, fordi underskrifterne bl.a. er ment som en påmindelse fra Tænketanken om den lovede forundersøgelse af "eget svømmevand i Viby" fra et stort flertal af de byrådskandidater, der deltog i Tænketankens velbesøgte svømmemøde før kommunevalget i 2017.