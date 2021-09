Borgmester Marie Stærke (i midten) har både modtaget underskrifter indsamlet på papir og digitalt mod byggeri på Kimmerslev Høje. Her får hun overrakt de digitale underskrifter. Privatfoto.

Borgmester fik overrakt underskrifter mod byggeri på Kimmerslev Høje

Små 300 underskrifter er blevet samlet ind mod bebyggelse øst for Kimmerslev Sø. Antallet gør indtryk på byrådspolitiker, som foreslår at ændre kommuneplanen.

Heden - 15. september 2021 kl. 19:26 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

Diskussionerne for og imod byggeri på Kimmerslev Høje fortsætter. I denne uge har Borup Borgerforening indkaldt til borgermøde, hvor sagen skal debatteres. Og da fristen for at sende høringsforslag til kommunen var slut den 3. september, fik borgmester Marie Stærke (A) overrakt små 300 underskrifter imod byggeriet.

En af dem, der har samlet underskrifter ind, er Kirsten Larsen, som bor i Borup. Sammen med Annette Rosenfalck, også fra Borup, gik hun fra dør til dør med pen og papir og gav folk mulighed for at skrive under på et høringssvar imod byggeriet.

"Der er en del, som måske ikke har mulighed for at gå ind på en computer og afgive et høringssvar elektronisk. Derfor gik vi rundt i byen og gav folk mulighed for at skrive under på et stykke papir, og det er mit indtryk, at folk var godt tilfredse med den mulighed," siger Kirsten Larsen og fortsætter:

"Vi sikrede os, at de personer, som skrev under, ikke tillige havde indgivet et høringssvar elektronisk eller skrevet sig på andre steder."

Det lykkedes at få samlet 100 underskrifter ind, men havde der været mere tid, kunne det være blevet til flere, mener Kirsten Larsen.

"Desværre blev det først bekendtgjort i 11. time, så vi fik travlt. Havde vi haft mere tid, kunne vi have fået mange flere underskrifter. Det er så vigtigt, at vi bevarer vores unikke naturområde, som så mange glæder sig over. Vi skal værne om vores biologiske mangfoldighed - vores landskab, vores miljø, vores kulturarv - også til glæde for vore efterkommere. Lad os bevare det. Vi får det aldrig igen," siger hun.

Gør indtryk

Også på internettet blev der samlet underskrifter ind til et høringssvar mod bebyggelse på Kimmerslev Høje, og her nåede antallet op på 194.

Alt i alt har knap 300 personer via underskriftindsamlinger tilkendegivet, at de er imod byggeriet. Og det gør indtryk, lyder det fra Erik Swiatek, medlem af Byrådet for Socialdemokraterne og formand for Teknik- og Ejendomsudvalget.

"300 underskrifter siger noget om, at det har borgernes interesse - også set i lyset af, at fristen ikke har været så lang," siger han og fortsætter:

"Jeg hæfter mig især ved, at man ikke kun forholder sig til, at man er imod byggeriet, men at der på markvandringen også blev givet udtryk for, at man gerne ville gå i dialog om udviklingen ved Kimmerslev Sø."

Det får Erik Swiatek til at foreslå en ændring af kommuneplanen.

"Jeg mener, det er vigtigt, at vi piller forslaget ud nu, og så opfordrer Anders Frandsen (jordejer, red.) og borgerne til at indgå en dialog til om fire år, hvor der skal vedtages ny kommuneplan. Så min anbefaling vil være, at man ikke bare lægger den død, men går i dialog."

Uanset om der skal bygges på Kimmerslev Høje eller ej, mener Erik Swiatek, at man med fordel vil kunne udbygge Borup vest for jernbanen.

"Med en gang- og cykeltunnel under jernbanen vil det være muligt at lave bebyggelse med 200 meter til centrum. Det vil være bedre for byen end bebyggelse, der ligger længere fra bycentrum. Jeg er godt klar over, at der ligger udfordringer i det, fordi der er fredede områder, men jeg mener, det vil være muligt med bebyggelse der, og det er en model, jeg vil anbefale, at vi arbejder videre med."