Borgmester: "Det er vigtigt, at folk kender mig som menneske"

Nytårsinterview: For Køge Kommunes borgmester Marie Stærke (S) er der ikke et skarpt skel mellem privatpersonen Marie og borgmester Marie. Hun deler gerne ud af sig selv både på sociale medier og i "den virkelige verden".

Vi spoler lige tiden et år tilbage:

"Godt nytår alle sammen. I går holdt vi en fantastisk kobberbryllupsfest for venner og familie, og efter sådan en aften er man fuld af taknemmelighed. Jeg fik også en brækket arm ud af det efter en lidt vild tur på dansegulvet. Så de næste fire uger skal jeg øve mig i at være venstrehåndet. Tak for et fantastisk år. Jeg glæder mig til endnu et fremragende år."

Så festlig og sprudlende lød sidste års nytårshilsen på Facebook fra Køge-borgmester Marie Stærke (S), og det affødte mere end 250 kommentarer med ønsker om godt nytår og god bedring med armen.

I år har coronapandemien sat en stopper for både kobberbryllupsfester og store nytårsfejringer, så dette års nytårshilsen bliver nok lidt mere afdæmpet. Men en hilsen på de sociale medier kommer der, for Marie Stærke er en flittig bruger af bl.a. Facebook, hvor hun i skrivende stund har 4956 venner. Havde det ikke været for Facebooks maksimumgrænse på 5000, havde hun haft endnu flere.

I en tid med corona, som går hårdt ud over det lokale erhvervsliv, ser borgmesteren de sociale medier som en mulighed for at gøre en forskel.

"Når man er i mit hverv, føler man trang til at gøre noget, og ofte kan man også gøre en forskel. Men med corona er der rigtig meget, der er ude af vores hænder, og det giver mig en følelse af magtesløshed. Jeg prøver personligt at gøre en forskel, bl.a. ved at bruge de sociale medier til at støtte og vise mit engagement."

Men Facebook er også en mulighed for at opnå den synlighed, som enhver politiker har brug for, medgiver Marie Stærke. For her kan man fortsat have den dialog med borgerne, som man ikke så nemt kan have ude i samfundet i øjeblikket pga. corona.

Man kan vise sin tilstedeværelse, som det f.eks. var tilfældet, da borgmesteren for nylig kommenterede på et opslag fra Borup Erhverv, hvor hun fortalte, at hun havde købt vinterstøvler i Borups Børn, og at det var dejligt at se flere fyldte butikslokaler.

Som borgmesterens Facebook-opslag fra indledningen indikerer, er hun ikke bange for også at dele ud af sit privatliv på de sociale medier. Faktisk gør hun en dyd ud af at fortælle, hvem hun er.

"Jeg synes, det er vigtigt, at folk kender mig som menneske og ved, hvad jeg står for. De må gerne se, når jeg har bryllupsdag, drikker øl med vennerne og den slags, og de må også gerne se mine fejl. For mig er det vigtigt at vise, at jeg lever et helt almindeligt liv, hvor vasketøjet og opvasken også nogle gange kan gro mig over hovedet," siger hun og fortsætter:

"Jeg har ikke en privat Marie og en borgmester Marie. For mig flyder det meget ud i hinanden. Det er nok sådan, jeg er som menneske - jeg vil gerne være meget til stede og engagere mig. Jeg interesserer mig for dem, der er omkring mig. Og når jeg er på de sociale medier eller ude blandt folk, vil jeg gerne høre, hvad de har at sige. Det betyder meget, at folk oplever mig som en, der vil lytte til dem."

At det er vigtigt, lærte Marie Stærke på den hårde måde, kort efter at hun første gang var blevet borgmester for snart 14 år siden. Dengang skete en voldsom vandforurening i Køge Nord, hvor rigtig mange fik deres drikkevand forurenet. Men i stedet for selv at tage ud og tale med de berørte, blev hun hjemme på rådhuset, som forvaltningen rådede hende til. Det var en forvaltningssag, lød det, og den daværende forvaltning ville gerne beskytte den nye borgmester. Selv mener hun dog, at de gjorde hende en bjørnetjeneste.

"Det bedste havde nok været, at jeg havde brugt min evne til at lytte og være til stede. Der lærte jeg, at det ikke duer at holde sig væk. Når der er en krise, og nogen har det svært, er det vigtigt at komme derud. Det kan godt være, de er meget vrede og sure på dig, men de har et sted at gå hen med vreden. De oplever at blive hørt, også selvom de måske ikke kan få det, de gerne vil have. Det er sådan, jeg er som menneske og også gerne vil være som borgmester," siger hun.

De input, borgmesteren får, når hun møder op ved krisesituationer, er på besøg rundt i kommunen eller skriver og får kommentarer fra folk på de sociale medier, bruger hun i sit videre arbejde.

"Alt det, jeg lytter mig frem til og lærer om andre, har jeg med mig, når jeg skal træffe beslutninger som borgmester. Der skal være et udbytte af det, ellers er det lige meget."

Adspurgt om et eksempel nævner Marie Stærke årene mellem hendes to borgmesterperioder. Her var der bedre tid til at komme rundt og besøge folk, og her blev hun bl.a. klar over, at der var noget galt med sagsbehandlingen på rådhuset. Mange oplevede skiftende sagsbehandlere, lange svartider, fejl i sagsbehandlingen og breve, der var vanskelige at læse for "almindelige mennesker".

Den viden tog hun med sig, da hun i 2018 igen blev borgmester. Hun nedsatte et hurtigtarbejdende udvalg, som skulle tage sig af problemerne og forsøge at ændre kulturen omkring sagsbehandlingen. En proces, der tager tid, erkender hun.

"Det går ikke hurtigt, men det bliver forhåbentligt forandret til noget mere positivt. Jeg håber i hvert fald, at borgerne vil kunne sige, at de oplever en bedre og mere tryg sagsbehandling."

Lysten til at gå ind i politik fik Marie Stærke, da hun som næsten 17-årig flyttede med familien til Grønland. Her oplevede hun en enorm ulighed, og det vakte hendes retfærdighedssans og politiske bevidsthed. Derfor besluttede hun sig for, at hun ville bruge sit liv til at bekæmpe ulighed.

Da familien et år efter flyttede hjem igen, og Marie Stærke kort efter fyldte 18 år, meldte hun sig ind i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU). Nu kunne hun stemme, og med det følte hun et ansvar for at sætte sig ind i tingene. For hende var det ensbetydende med at melde sig ind i et parti.

Som helt ung DSU-formand blev hun spurgt om at stille op til Byrådet i Køge Kommune. At sige ja betegner hun som en milepæl i livet.

"Det har været et vigtigt valg i mit liv, når man ser på den karriere, det er blevet til. Men jeg ser det faktisk også som en milepæl, at jeg blev i Byrådet. Jeg stillede op på, at jeg gerne ville lave et værested for de unge, men dengang havde jeg følelsen: 'hvad skal jeg så finde på, hvis det lykkes?'. Det kan være angstprovokerende pludselig at have så stor indflydelse."

Arbejdet med værestedet - Tapperiet i Køge - lykkedes, og for det unge byrådsmedlem var det en personlig sejr og en enorm tilfredsstillelse at se en drøm blive til virkelighed. Det viste sig da også, at det ikke blev noget problem at finde andre projekter. Mødet med politikerkolleger, dygtige embedsmænd og kommunens borgere betegner borgmesteren som en evig kilde til inspiration.

Med på Marie Stærkes liste over de store sejre i livet hører også den udvikling og vækst, Køge Kommune har opnået, selvom hun dog betegner den som hele kommunens sejr.

"Vi er blevet en kommune, andre kigger misundeligt til, fordi vi tiltrækker borgere og skaber arbejdspladser," siger hun.

Men der har også været nederlag. F.eks. da kollegaen Thomas Kielgast i 2012 stillede op som borgmesterkandidat imod hende, da hun kom tilbage fra barsel.

"Det var en svær periode, som jeg har lært meget af. Selvom jeg vandt opgøret og fortsat var spidskandidat til borgmesterposten, var det stadig et stort nederlag, at der var indre modstand mod mig i partiet. Jeg har brugt det til at lære at lytte endnu mere og tage andres perspektiver til mig og reflektere over dem. Det, synes jeg, jeg har været god til i forhold til de andre partier, men jeg har nok været slem til at tage mine nærmeste fra mit eget parti for givet. Så jeg lærte virkelig at lytte - også til mine umiddelbare omgivelser - efter den episode."

At miste borgmesterposten i 2013 var naturligvis også et stort nederlag. Men allersværest var det, da den nye borgmester gik fra den konstitueringsaftale, som bl.a. Marie Stærke havde været med til at forhandle.

"Det gjorde sindssygt ondt og slog mig rigtig meget ud. Jeg sad derhjemme i tre dage og lagde et puslespil på 1000 brikker. Jeg havde brug for at lave noget med mine hænder, imens jeg tænkte helt vildt meget. Og der udtænkte jeg en strategi, vi skulle forfølge i Socialdemokratiet - en strategi om at samarbejde, være konstruktive og lyttende, og om at skulle trækkes væk fra forligsbordet. Det gav en kæmpe styrke i partiet og for mig, når vi sad i forhandlingerne."

I efteråret blev Marie Stærke udnævnt til næstformand i Socialdemokratiet. En post, hun er meget glad og taknemmelig over at være tildelt, men som hun også så som et naturligt skridt for hende.

"Jeg sad ikke med hånden oppe for at blive valgt, men kunne se mig selv i rollen. Jeg kunne se, at jeg havde noget at byde ind med. Og da statsministeren så ringede og spurgte, sagde jeg naturligvis ja."

Næstformandsposten er dog ikke tænkt som et springbræt til en landspolitisk karriere, fastslår Marie Stærke, men kommer så straks med et forbehold.

"Jeg har lært i politik, at man aldrig skal sige aldrig. Men jeg er slet ikke færdig med Køge eller med lokalpolitik. Det hænger også sammen med mit privatliv, at jeg ikke føler mig klar til at træde derind. Jeg bryder mig ikke om den politiske kultur på Christiansborg. Jeg synes, de er for hårde ved hinanden. Og så har jeg heller ikke lyst til at skulle leve under det pres fra medierne," siger hun og henviser bl.a. til sin tidligere kollega, Roskilde-borgmester Joy Mogensen, som hun synes har fået en ufortjent hård medfart.

Derfor er borgmesteren afklaret med, hvad hun vil svare, hvis statsministeren til en eventuel næste rokade ringer med et ministertilbud.

"Så bliver det et nej tak. Det har jeg ikke lyst til."

Marie Stærke om Borup

"For mig er det tankevækkende, at selvom Køge Kommune er en forholdsvis lille kommune, så er der stor forskel på, hvordan man arbejder med tingene. Borup har en helt fantastisk evne til at ville klare sig selv, som jeg godt kunne ønske mig kopieret andre steder i kommunen."

Sådan lyder det, når borgmester Marie Stærke skal give en hurtig karakteristik af Borup. Hun fremhæver bl.a. Borup Erhverv, Borup Kino og Borup Varme som beundringsværdige, fordi de med en stor portion selvstændighed har fået forskellige projekter og indsatser gennemført.

Marie Stærke forstår godt, at der stadig er nogen i byen, der kan føle sig overset eller forbigået, efter at være blevet en del af Køge Kommune:

"Selv 14 år efter kan man føle, at man mistede noget, og at noget nærhed er forsvundet. Jeg kan kun appellere til, at man tænker over at sætte sit kryds ved en, der kender ens område."

På et konkret eksempel som flytningen af børnetandplejen fra Borup til Køge, som det skete for nogle år siden, giver borgmesteren udtryk for, at hun helt overordnet ikke bryder sig om den udbredte centralisering.

"Jeg finder det dybt frustrerende, at vi har skullet skære ned der, og jeg har som målsætning, at vi skal have en mobil tandlæge, som kan køre ud til skolerne, så børnene kan få tandlægetider der i stedet for at skulle til Køge."

Hun er dog ikke enig i, at Borup får en stedmoderlig behandling i kommunen:

"I skal vide, at Borup fylder meget i det politiske liv. På det seneste byrådsmøde var der f.eks. både sager om omfartsvejen og nybyggeri ved Borup Privatskole," lyder det.

Fremtiden for Borup byder bl.a. på mere by- og boligudvikling:

"Der er de nuværende og kommende byggerier langs den nye omfartsvej, og på længere sigt vil vi også gerne udvide byen på den anden side af jernbanen ud mod Svenstrup Gods."

Derudover er der ifølge borgmesteren ikke planer om andre større tiltag i området, men hun er åben over for forslag og lægger vægt på, at hun også meget gerne kommer på besøg, hvis hun bliver inviteret. Så længe, coronapandemien raser, vil det meste dog stadig være begrænset til Facebook.

Marie Stærke

41 år. Født og opvokset i Køge. Har en bachelor i Historie fra Københavns Universitet.

Gift med Jesper Hesselberg Andersen og mor til to børn.

Socialdemokratisk medlem af Byrådet i Køge Kommune siden 2001. Borgmester i perioden 2007-2013 og igen fra 2018.