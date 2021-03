Det er fortsættelsen af omfartsvejen her, der er genstand for bekymring hos nogle af de borgere, der får den tæt på.

Borgermøde om Borup-omfartsvej møder kritik

Hensynet til økonomi vejer tungere end hensynet til de berørte borgere, mener beboer i Ørninge. Intet er besluttet endnu, lyder det fra udvalgsformand.

Heden - 31. marts 2021 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

Torsdag i sidste uge var der digitalt borgermøde om det videre forløb af omfartsvejen ved Borup.

Panelet på mødet, der bestod af medarbejdere fra Køge Kommune og fra ingeniørvirksomheden NIRAS, som har udarbejdet et dispositionsforslag til det videre arbejde med omfartsvejen, gennemgik først dispositionsforslaget, og derefter var der tid til at svare på spørgsmål.

Alle, der fulgte med på skærmen, havde mulighed for at skrive deres spørgsmål i en chatfunktion, og det blev flittigt benyttet. Små 100 spørgsmål blev det til i alt, som primært Niels Erik Andersen, projektleder hos Køge Kommune, og Anne Brolund, projektleder hos NIRAS, tog fat på.

Rigtig mange af spørgsmålene fra de godt 70 deltagere i borgermødet gik på trafiksikkerhed for de bløde trafikanter, der ifølge dispositionsforslaget skal krydse omfartsvejen i en rundkørsel ved Ørninge, og på lys- og lydgener for beboere i Ørninge og Skovbrynet, som får vejen tæt på.

Og her var der ikke den lydhørhed, advokat Mette Krog fra Ørninge havde håbet på.

"Jeg føler overhovedet ikke, at de lyttede til os. Det virkede meget, som om de havde besluttet sig for en model på forhånd. De forholdt sig ikke til det, vi spurgte om," siger hun og beklager samtidig den manglende mulighed for at spørge nærmere ind til de svar, der blev givet.

"Hvis man havde været i et lokale med en mikrofon, kunne man nemmere have holdt dem fast på spørgsmålene. Her var det lidt for nemt at glide af på dem."

For Mette Krog handler det især om trafiksikkerheden for de bløde trafikanter. Hun er bekymret for udsigterne til, at hendes egen syvårige søn skal krydse omfartsvejen.

"De blev ved med at sige, at modellen med rundkørslen er den mest trafiksikre løsning i det segment af rundkørsler. Men jeg vil gerne have den mest sikre løsning i det hele taget. På mig virkede det, som om det mest handlede om økonomi, frem for hensynet til os der bor her. Til gengæld brugte man tre plancher på at snakke om frøer, og jeg synes trods alt, at mennesker er vigtigere."

Jacob Schrøder, der er formand for Ryeskov Grundejerforening, som omfatter Skovbrynet, var tilfreds med gennemgangen af projektet, men føler sig heller ikke overbevist om, hvilken effekt spørgsmål og indsigelser havde.

"De virkede meget stålsatte på, at omfartsvejen skal ligge, som den er vist i dispositionsforslaget, og det er svært at sige, hvor meget vi reelt kan påvirke dem. De lagde sig fast på, at de havde to fikspunkter - rundkørslen ved Ørninge og jernbanebroen. Det forstår jeg godt, men jeg forstår bare ikke, hvorfor man ikke kan flytte tilslutningen til rundkørslen lidt og evt. sænke hastigheden, så man kan få en anden bue på vejen, så den ikke skal gå så tæt forbi husene på Skovbrynet."

Jacob Schrøder hæftede sig dog ved, at der på mødet blev givet udtryk for, at der endnu ikke er noget, der er 100 procent fastlagt, og derfor har han ikke opgivet kampen om at få omfartsvejen længere væk fra Skovbrynets nordøstlige hjørne.

For Erik Swiatek, der er medlem af Byrådet og formand for Teknik- og Ejendomsudvalget i Køge Kommune, kommer kritikken ikke som en overraskelse.

"Det virkede, som om der var nogen, der havde gjort deres mening klar på forhånd og lagt sig fast på, at beslutningen er truffet. I lyset af nogle af de tidligere udmeldinger vidste vi godt, at det ville komme. Men det er ikke korrekt, at beslutningen er truffet," siger han og henviser til, at NIRAS og forvaltningen i kommunen har lavet et dispositionsforslag ud fra både den gældende lokalplan, den økonomiske præmis, der er afsat i budgettet, og Banedanmarks krav til krydsning af jernbanen.

"Det her er første skud i bøssen, og er der f.eks. trafiksikkerhedsmæssige forhold, der er så væsentlige, at der skal afsættes flere penge, så må det gøres. Kritikken er hørt, men jeg kan ikke sige, om det bliver rundkørsel eller nedgravning, for den beslutning er ikke truffet endnu," siger han.

Formålet med hele forløbet er ifølge udvalgsformanden at gøre så mange som muligt tilfredse og så få som muligt kede af det, og undervejs vil der blive lyttet til alle, lover han. Derfor er der også mulighed for, indtil den 6. april, at sende spørgsmål eller indspark til kommunen. Alt vil blive besvaret og lagt på Køge Kommunes hjemmeside den 9. april, ligesom de spørgsmål, der ikke blev nået på borgermødet, vil blive besvaret og lagt på hjemmesiden.

Trods kritikken har borgermødet dog været en stor succes, mener Erik Swiatek.

"Jeg er meget tilfreds. Der var over 70 deltagere, og det er helt vildt med så mange til et digitalt borgermøde," siger han, men åbner samtidig muligheden for justeringer i forhold til fremtidige digitale borgermøder.

"Måske kunne vi åbne op for mikrofonerne til sidst, så folk har mulighed for at stille deres spørgsmål mundtligt og følge op på dem. Det vil vi tage med i vores evaluering."