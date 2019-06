Artiklen: Børnene stemte for naturen

Børnene stemte for naturen

Bibliotekerne i Køge Kommune har brugt hele folketingsvalgkampen på at holde børnevalg for at lære børnene om demokrati med udgangspunkt i kandidater fra børnenes egne bøger. Vinderen er nu fundet.

Ikke mere slik

Der er i alt afgivet 188 stemmer. Flest fik Clara fra Vildheks-bøgerne, hvis slogan er "JA til at passe på naturen".

– "Fremtiden tegner lys, når den kommende generation har den indstilling" lyder det fra Nina Lund, der er børnebibliotekar og valgforordnet på Borup Bibliotek. Om Claras valgslogan var udslagsgivende for sejren, må stå hen i det uvisse, men nogle kunne sikkert spejle de voksnes klimadagsorden. Dog er det kun fire år siden, at Villads fra Valby vandt med sloganet JA til mere slik.

Køge ligner resten af landet

17.092 gyldige stemmesedler har børn over hele landet afleveret og lige som i Køge Kommune, var Clara fra Vildheks en stemmesluger med i alt 4.491 stemmer. – "Det er anden gang vi holder børnevalg og vi gør det igen – om ikke før, så om fire år. Det er nemlig en rigtig sjovt at bruge litteraturen til at tale om demokrati og vise børnene, hvordan det hele fungerer med stemmesedler, stemmebokse og stemmeurner", forklarer Nina Lund. 88 kommuner har deltaget i børnevalget, som sluttede samtidig med afholdelsen af Folketingsvalget 2019.