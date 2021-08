Se billedserie Køge-borgmester Marie Stærke åbnede dyrskuet. Fotos: Marie Louise Rasmussen.

Børnedyrskue i Borup tiltrak mange

Heden - 19. august 2021 kl. 09:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

Selvom vejret ikke viste sig fra sin bedste side, og selvom der havde været plads til flere udstillede dyr, var der alligevel mange både børn og voksne, der lagde vejen forbi Savværksgrunden i Borup i lørdags, da det årlige børnedyrskue blev afholdt.

En af dem, der var med helt fra start, var Køges borgmester, Marie Stærke, som åbnede dyrskuet med en kort tale. Og hun havde set frem til dagen.

"Jeg havde faktisk allerede sat dyrskuet i kalenderen, inden I overhovedet skrev om det. Jeg håbede, jeg blev inviteret," sagde hun i talen, hvor hun også lagde vægt på den betydning, dyrskuet har.

"Vi har savnet at kunne være sammen, og derfor er jeg meget optaget af, at vi kan samles på tværs til et arrangement som dyrskuet her. Det er et af de stærke fællesskaber, vi har i kommunen."

Fra borgmesterens side var der også en tak til KFUM-spejderne i Borup, som har overtaget opgaven med at stå for det årlige dyrskue.

Efter at borgmesteren havde erklæret dyrskuet for åbent, gav Køge Byorkester et nummer, og så var der mulighed for at se nærmere på de udstillede dyr.

Der var bl.a. hunde, heste, kaniner og i den lidt mere usædvanlige genre også et kælepindsvin ved navn Elvis. Det fredelige pindsvin lå trygt på arm hos sin ejer Mathilde, som fortalte, at den lille fyr er af racen afrikansk hvidbuget dværgpindsvin og adskiller sig fra de pindsvin, man ser i naturen, ved at have hvid pels i stedet for brun.

Flotte dyr og flotte kager

Ud over de udstillede dyr var der også meget andet, man kunne begive sig af med på dyrskuet. Bl.a. var der forskellige boder, hvor man kunne vælte dåser, fiske i andedam, købe mad og drikke og meget andet. Særlig lang var køen til ballonmesteren, som kunne trylle balloner om til kunstfærdige kreationer af bl.a. sværd, aber, kaniner og skildpadder.

Undervejs var der også forskellig underholdning i ringen med bl.a. tovtrækning, sækkevæddeløb og fremvisning af de forskellige dyr. Noget af det, der virkelig tiltrak publikum, var da Modelbilklubben SOS kørte ræs og lavede flyvehop med deres fjernstyrede biler.

Kl. 14 var et nyt tiltag programsat, nemlig kagekonkurrence. Børn og voksne kunne komme med deres flotteste kager og få dem vurderet af de to dommere, tidligere bagedystdeltager Lena Thorsson og sognepræst Lis Levring.

"Jeg er altid kagesulten, så vi er heldige at få lov at smage," lød det fra Lena Thorsson, inden dommerne afslørede vinderne.

Kort efter kagekåringen begyndte det at dryppe fra de mørke skyer, og snart satte en kraftig byge en midlertidig pause for programmet og rykkede kåring af de udstillede dyr ind i et af teltene.

Trods regn og de udfordringer, der følger med at stå for et arrangement af den størrelse for første gang, er helhedsindtrykket hos arrangørerne dog rigtig godt, fortæller Preben Sørensen, bestyrelsesformand for KFUM-spejderne.

"Dyrskuet var en stor succes med rigtig god stemning og masser af glade mennesker. Der er ingen tvivl om, at vi har masser, vi kan lære, men overordnet synes vi, det er gået rigtig godt, og vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra besøgende og fra Y's Men's Club, som hidtil har stået for dyrskuet. Vi skylder også en stor tak til alle samarbejdspartnere - sponsorer, Y's Men's Club og ikke mindst alle de spejdere og deres familier, der har lagt rigtig meget energi i at få dyrskuet op at stå."

Med et år til næste dyrskue er der både tid til at evaluere dagen og til at tænke nyt i forhold til næste år.

"Jeg synes, at dyrskuet har et godt format, men der er også mulighed for at udvikle det og gøre det endnu bedre. Men en ting er sikker: Vi glæder os til næste år," siger Preben Sørensen.