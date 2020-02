Børnediskotek på Kværkeby Friskole

Flere måneders planlægning og forberedelser kulminerede fredag den 24. januar på Kværkeby Friskole, da Fjellebro–Kværkebyegnens Borgerforening i samarbejde med dj Morten Stuckert igen havde sat alle sejl til under sloganet ”Kværkeby på landkortet”. Denne gang dog uden Albert Dyrlund, men i stedet for underholdt et par rappere fra Byskovskolen og elever fra Friskolens 9. klasse.

Allerede en halv time før diskoteket gik i gang, stod de første børn ved indgangen. De huskede sidste år, hvor der var over hundrede i kø, da dørene blev åbnet. Trængslen var knap så stor i år, men tælleren stod på 215 børn/unge og et halvt hundrede forældre, inden dj-Stuckert satte rigtig gang i musikken kl. 19.00.

Der var tryk på fra start, og boderne havde travlt med at betjene børnene og de voksne, der lige skulle se, hvad der skete i salen. Mange forældre trak dog hurtigt ud på gangen eller ind i forældrecafeen, hvor det var nemmere at tale sammen. I cafeen var der gratis kaffe til de forældre, der godt ville blive på skolen, men i år måtte de undvære EM-håndbolden. Ind imellem kom de små poder dog ind og skulle have lidt flere penge at snolde for.

Klokken 20.30 optrådte et hold rappere fra Benløse. De blev senere afløst af Kværkeby Skoles 9. klasses elever. De optrædende elever fik hurtigt gang i diskoteksgæsterne, som både kunne synge og danse med. Efter ca. en halv times optræden var det slut, og så kunne DJ-Morten igen gi’ den gas, indtil diskoteket lukkede klokken 22.00.

Det var nogle meget trætte børn, der blev afhentet denne aften, men de var igen blevet en stor oplevelse rigere. Flere forældre takkede for, at vi igen havde lavet dette vellykkede arrangement. Igen i år var der børn fra hele Ringsted Kommune, der kom til Kværkeby denne aften. Ja, Kværkeby kom måske ikke på landkortet denne aften, men vi blev igen kendt på Midtsjælland, og det er vel ikke så dårligt, når bare det er for noget godt.

Klokken 24.00 kunne vi lukke og slukke på skolen – der var ryddet op, og i år var det ikke så slemt som sidste år, da der var mere end 400 gæster på skolen.

En stor tak til Ringsted Kommunes Kulturforvaltning, der har været med til at støtte arrangementet.

Ved formand for Fjellebro-Kværkebyegnens Borgerforening

Finn Andersen