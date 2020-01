Børnediskotek på Kværkeby Friskole

Fredag den 24. januar kl. 19.00 er der igen børnediskotek på Kværkeby Friskole, og bag invitationen står selvfølgelig Borgerforeningen.

Det er efterhånen blevet en fast tradition, at der er sodavandsdiskotek for de unge midtsjællændere på Kværkeby Friskole, mens der er VM/EM-håndbold i TV. Desværre er Danmark ude af EM i år, men der bliver alligevel mulighed for at se håndbold i forældrecafeen.

Alle kan deltage i festen. Eneste krav er, at man er skoleelev fra 0.-9. klasse. Der er topunderholdning ved professionel DJ, der spiller alle de aktuelle tophits, så der bliver rigelig mulighed for at få danset denne aften.

Selvfølgelig er der sørget for diverse konkurrencer, hvor der er gevinster fra den store bar. Her kan man også købe alt fra sodavand, chips, slik i massevis og selvfølgelig frisk-poppede popcorn. Så forældrene kan roligt slippe deres børn løs på friskolen, mens de ser håndbold derhjemme eller sidder i forældrecafeen.



Forældrecafe

Mens vores DJ spiller ”høj musik” og lægger røgslør ud i festlokalet, kan forældrene også vælge at få sig en kop kaffe i forældrecafeen, hvor der nok også bliver lejlighed til at se lidt EM-håndbold, mens man lige sikrer sig, at lille Lise og Christian får vænnet sig til diskoteksrytmerne.

Der er sørget for rigeligt med voksne kontrollører, der sørger for ro og orden i og omkring diskoteket, ligesom der også er vagter i skolegården.

Tager ingen chancer

Da vi vil sikre os, at alle kommer sikkert fra diskoteket, skal børnene afhentes ved indgangen af en voksen. Der er ingen børn, der får lov til at forlade festen uden ledsagelse af en voksen – også selv om man bare bor 100 meter fra skolen. Vi ønsker ikke at tagen nogen chancer.

Det koster kun 50,00 kr. at deltage. Man skal ikke tilmelde sig til festen, så man kan bare møde op på Kværkeby Friskole til en festlig aften med masser af sjov og god musik – og så må man godt tage far og mor med.

Finn Andersen

Fmd. for Borgerforeningen