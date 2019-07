Børnecosmos: Skateworkshop

Skal du lære at skate, eller kan du lidt i forvejen og vil måske lære et trick eller to? Så kom og deltag, når vi får besøg af Hal12, som vil instruere os i skateboard, løbehjul og rulleskøjter. Medbring gerne dit eget skateudstyr og min. hjelm som sikkerhedsudstyr. Der vil være mulighed for at låne i begrænset omfang.

Som altid udleverer BørneCosmos en pose med lidt at spise og drikke.

Alle børn kan deltage og må gerne have en voksen med i hånden.

Workshoppen foregår søndag den 11. august kl. 11-13 på CosmosGrunden bag CosmosHuset på Søndergade 13, 4130 Viby Sj.

Det koster 50 kroner at deltage. Billetter købes via www.kulturcosmos.dk