Bag for BørneTelefonen. Foto: jeppe carlsen

Send til din ven. X Artiklen: Børn og familier bager for BørneTelefonen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børn og familier bager for BørneTelefonen

Titusindvis af børn og familier fra hele landet står i denne måned sammen om at gøre en forskel for de mange børn og unge, der har det svært. Der bliver bagt i mere end 2000 skoler, institutioner og private hjem.

Heden - 07. oktober 2020 kl. 08:30 Kontakt redaktionen

I denne måned vil der måske blive pisket og bagt lidt mere end sædvanligt i over 2000 skoler, institutioner og private familier fordelt over hele landet, når Bag for BørneTelefonen løber af stablen.

Det er 16. år i træk, at børn bager for at hjælpe andre børn, og i år er det første gang, man også kan tilmelde sig som privat familie. Faktisk udgør private familier næsten halvdelen af alle tilmeldte, som i alt udgør over 55.000 personer.

Alt det, børnene får bagt, vil blive solgt i kageboder, online eller til familie, naboer og venner. Overskuddet går til BørneTelefonen, så endnu flere børn og unge kan få hjælp i svære situationer. Sidste år resulterede børnenes bagværk i over 2,2 millioner kroner, som Børns Vilkår bl.a. har brugt på at rekruttere og uddanne endnu flere frivillige rådgivere på BørneTelefonen.

Behovet for BørneTelefonen er ikke blevet mindre i en tid med corona, hvor børn og unge bl.a. fortæller om svær ensomhed og angst og depression, der er blusset op på ny.

"Det er utrolig flot, at så mange børn og familier vil bakke op om Bag for BørneTelefonen og på den måde hjælpe børn, der har det svært. Under coronakrisen har vi oplevet, at mange udsatte børn har fået det endnu sværere end ellers, og derfor er det også så vigtigt for os, at ingen børn henvender sig forgæves," siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

Bag for BørneTelefonen er hjulpet godt på vej af flere virksomheder, der gerne vil hjælpe de mange børn, der i dag samler ind til BørneTelefonen.

Circle K Danmark A/S står for at udlevere gratis bagekits til skoler, institutioner og private familier, og indholdet i det gratis bagekit er doneret af Dansukker, Dr. Oetker, Valsemøllen og Bagetid.dk.

KringleXpressen.dk har hjulpet med at få bagere rundt i hele landet til at sælge Bag for BørneTelefonen-kager, hvor halvdelen af beløbet fra salget af disse kager går til BørneTelefonens arbejde.

BørneTelefonen havde sidste år over 55.000 rådgivninger med børn og unge - om alt fra forelskelse og venskaber, til mobning, ensomhed og tanker om selvmord.

Corona har også fyldt en del i år. Siden januar har der været ca. 1500 samtaler om corona, og fra marts til og med maj var corona den tredje hyppigste henvendelsesårsag på BørneTelefonen.