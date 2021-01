Ingemann Components har de seneste år bl.a. investeret i disse to lasermaskiner.

Bjæverskov-virksomhed får initiativpris fra DI

Heden - 27. januar 2021 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

Der var stor glæde hos medarbejderne og ledelsen i den Bjæverskov-baserede virksomhed Ingemann Components, da de for nylig modtog DI Roskilde/Køge Bugts Initiativpris.

"Vi er rigtig stolte over at blive anerkendt for vores forretning og for potentialet i det, vi laver. Det er super fedt med den opbakning," lyder det fra direktør Dorthe Hillerup Vedsted.

Ingemann Components, der er en del af Ingemann Group, laver plastkomponenter til belysningsindustrien og arbejder for at finde den bedste optiske løsning til deres kunder. Kunderne er typisk andre virksomheder, såkaldte B2B-kunder, og ikke private forbrugere.

For at forklare konceptet lidt nærmere, giver direktøren et eksempel:

"I de fleste kontorlofter er der et hul, som er 60 x 60 cm. Her sidder et panel med en lyskilde, som f.eks. kan være LED eller et lysstofrør. Det giver noget lys, men som bruger af lampen vil vi gerne have en ren belysning. Vi vil gerne lede lyset det rigtige sted hen via optik, så man får den rette lysfordeling i kontoret - et såkaldt homogent udtryk."

Det er denne proces, Ingemann Components tager sig af ved at fremstille produkter med de rette optiske egenskaber og vælge en kombination af komponenter, der er tilpasset kundernes behov. Ved hjælp af nye teknologier har de været i stand til at gøre dette både billigere og hurtigere, og det er en af grundene til, at de er blevet udvalgt til at modtage DI-prisen.

"Vi har udfordret de konventionelle produktionsmetoder og investeret i ny teknologi, der kan lave optiske løsninger både billigere og hurtigere. Man kan sige, at vi har tvistet teknologierne til at få et bedre udbytte," lyder det fra direktøren.

Årlige vækstrater mellem 12 og 18 procent og en specialisering af virksomheden i bestræbelserne på at imødekomme nye behov i markedet, er også en del af forklaringen på pristildelingen.

"Ingemann Components har taget et vigtigt strategisk valg om, at virksomhedens lønsomhed skal findes gennem investeringer i specialisering og know-how. Det er et godt eksempel på, at en virksomhed fra vores lokalområde kan imødekomme kundernes behov via en dyb teknisk viden og forståelse for de nye tendenser i markedet," siger formand for DI Roskilde/Køge Bugt Carsten K. Jensen i en pressemeddelelse.

Ingemann Components blev grundlagt i 2000, og det var Dorthe Hillerup Vedsteds forældre, der stod bag. De var Roskilde-baserede, og til at begynde med lå virksomheden i Viby.

Efter noget tid flyttede virksomheden til Bjæverskov, som ifølge den nuværende direktør er et rigtig godt sted for en mellemstor virksomhed. Der er et stort ophav af medarbejdere at trække på, og med nem adgang til motorvejen er logistikken også god. Derudover er der flere andre små og mellemstore virksomheder i Bjæverskov, og Ingemann Components har flere småleverandører lige i nærheden. Endelig lægger Dorthe Hillerup Vedsted vægt på en rigtig god relation til Køge Kommune og de forskellige erhvervsindsatser i området.

Ud over de ca. 30 medarbejdere i Bjæverskov har virksomheden et sourcing-kontor i Shenzen i Kina og et salgskontor med én medarbejder i Berlin. Tanken er at udvide markedet til også at omfatte flere europæiske lande.

"Vi har haft Norden som vores største marked i mange år og er rigtig godt med i den nordiske belysningsindustri. Nu vil vi gerne udvide vores markeder, for det, vi kan, kan applikeres på mange markeder. Derfor begynder vi i Tyskland og vil derfra forsøge at bevæge os ned over kontinentet," fortæller Dorthe Hillerup Vedsted.

At Ingemann Components er parat til at omstille sig til nye markeder, blev klart i forbindelse med coronapandemien. I foråret 2020 oplevede virksomheden en nedgang i omsætningen som følge af pandemien og besluttede derfor hurtigt at lægge produktionen om.

"Vi har været så heldige, at vi kunne holde på alle vores medarbejdere, og da vi havde adgang til plast, sadlede vi om og begyndte at lave visirer. I to-tre uger arbejdede vi i døgndrift og var med til at levere til regionerne. Vi producerer stadig visirer, men ikke længere i døgndrift," fortæller direktøren.

Det er også noget af det, formanden for DI Roskilde/Køge Bugt har bidt mærke i.

"Ingemann Components' indsats under coronakrisen er et godt eksempel på, hvad man kan udrette, når administration, udvikling og produktion går hånd i hånd. Så opstår der nye innovative idéer, som kan løse aktuelle udfordringer," siger Carsten K. Jensen.

Ud over at afsøge nye markeder vil fremtiden også byde på mere af det, Ingemann Components allerede er godt i gang med.

"Fremtiden er at blive ved med at specialisere os," lyder det med overbevisning fra direktøren.