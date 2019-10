Birthe skal ud og samle ind igen i år

På søndag den 3. november er der landsindsamling for Dansk Flygtningehjælp.

Aldrig før har så mange mennesker været på flugt fra deres hjem. Tæt på 70 millioner mennesker er flygtet fra bomber, sult eller overgreb. Halvdelen er børn, som burde gå i skole, lege og uddanne sig, men som i stedet bliver traumatiseret og får frataget deres tryghed og retten til bare at være børn. Tallene er så høje, at de synes umulige at begribe, og menneskeskæbnerne så langt væk, at de kan være svære at mærke.

I år samler vi ind til at give mennesker på flugt tag over hovedet. Fordi alle mennesker har brug for et hjem. Om det består af mursten, plastik, ler, blik eller bambus. Om det er et hus, hytte, skur eller telt. Alle mennesker har brug for et hjem for at overleve. Og alle mennesker har brug for et sted, der er deres, og hvor de hører til.

Det er blandt andet derfor Birthe stiller op på søndag, som hun har gjort det så mange gange før.

Hun er en af de lokale ildsjæle, som gør en forskel i Viby. Ikke bare for Dansk Flygtningehjælp, men også i KulturCosmos, hvor hun står i forreste række, når børn og kreativitet er på programmet.

Hvis du også kunne have lyst til at deltage i indsamlingen, møde andre lokale frivillige og få et par timers frisk luft, skal du blot møde op på Viby Bibliotek kl 10 den 3. november og vælge en rute i eller udenfor byen. I Gadstrup mødes man på Gartnervangen 9.

Tilmeld dig evt inden på: www.flygtning.dk/li eller på tlf 33 73 51 11 hos Dansk Flygtningehjælp eller til distriktskoordinator Anne Dorte Stagsted på tlf 29 17 37 02