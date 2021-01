Processed with VSCO with a6 preset

Biblioteket giver en hånd til hjemmeundervisningen

På Roskilde Bibliotekerne kan man skrive til en børnebibliotekar og få hjælp og gode råd til læsningen derhjemme.

Heden - 13. januar 2021 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

"Mangler dit barn bøger? Vi er klar til at hjælpe jer".

Sådan står der på forsiden af Roskilde Bibliotekernes hjemmeside. Biblioteket vil nemlig gerne give en hjælpende hånd til de familier, der godt kunne tænke sig lidt ekstra inspiration til hjemmeskolen.

Derfor kan man sende en mail til en børnebibliotekar, som så vil være behjælpelig med at anbefale en bog, som passer specifikt til ens barn.

Ifølge Henriette Dybdal, der er leder af Børn & Familier på Roskilde Bibliotekerne, er behovet for litteratur til børnene ikke blevet mindre, blot fordi bibliotekernes fysiske rum er lukket.

Og derfor står man klar til at hjælpe børnefamilierne i denne særlige situation, hvor også de yngste skolebørn er hjemsendt.

"Mange elever skal typisk læse 20 min om dagen i forhold til skolernes læsebånd, og som bibliotek er det en af vores kerneopgaver at understøtte læselysten hos børnene. Vi synes, det er vigtigt at hjælpe, så de yngste kan fastholde læseglæden og vedligeholde deres læsekompetencer under nedlukningen," lyder det fra Henriette Dybdal.

Der er allerede mange børnefamilier, der har henvendt sig, og responsen har været rigtig god.

"De udtrykker, at de er glade for, at de kan kontakte biblioteket og børnebibliotekaren pr. mail og telefon. Der kommer hele tiden forespørgsler, og vi er glade for at kunne hjælpe - også i denne tid, hvor det kan være rart at lade sig opsluge af en god bog, enten alene eller sammen i familien," siger Henriette Dybdal.

For nogle familier er det måske nyt at skulle finde bøger digitalt, og det står børnebibliotekarerne også klar til at assistere med.

"Vi hjælper gerne familierne i gang med at bruge eReolen GO, hvor der er masser af læsestof til børn i alle aldre," siger hun.

Målet er, at biblioteket - trods nedlukning - fortsat kan være relevant for borgerne og gøre en forskel.

"Vi vil gerne give børn og familier de bedste muligheder for fortsat at kunne dykke ned i litteraturens verden - og måske kan vi samtidig udvide familiernes horisont og inspirere dem til nye læse- og lytteoplevelser," lyder det fra Henriette Dybdal.

I øjeblikket er biblioteket ved at udvikle online arrangementer og andre digitale tilbud til børnefamilierne.

Så selvom bibliotekerne i denne periode er tvunget til at holde lukket, mener Henriette Dybdal alligevel godt, at der kan komme noget godt ud af denne specielle tid.

"Vi ville selvfølgelig allerhelst kunne holde åben i vores fysiske bygninger, men når det nu ikke lader sig gøre grundet de nuværende restriktioner, er vi glade for at kunne tilbyde, at man kan hente bøger, film og musik. Det er jo det fine ved biblioteket - at man kan tage det, man låner, med hjem. Også digitalt."