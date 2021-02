Iværksætterprisen fra Connect Køge kan blive en vigtig hjælp i arbejdet med at få udbredt Bibiana til andre dele af landet, lyder det begejstret fra ejer Mohamad Abou Kachbeh. Foto: Tobias Thomas. Foto: //TT-Film

Send til din ven. X Artiklen: Bibiana i Borup tildelt iværksætterpris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bibiana i Borup tildelt iværksætterpris

Erhvervsorganisationen Connect Køge har netop uddelt fem priser til virksomheder i kommunen. Blandt vinderne var spisestedet Bibiana.

Heden - 03. februar 2021 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

"Det er fantastisk og en dejlig bekræftelse på, at Bibiana har vundet indpas på markedet, når vi nu bliver anerkendt af en officiel erhvervsorganisation".

Sådan lyder det begejstret fra Mohamad Abou Kachbeh, der ejer og driver spisehuset Bibiana i Borup. Bibiana er nemlig netop blevet tildelt erhvervsorganisationen Connect Køges iværksætterpris.

Prisuddelingen "Made in Køge", som plejer at foregå ved en nytårskur, var dog - grundet corona - noget anderledes i år. I stedet for en fælles prisuddeling blev vinderne afsløret og hyldet over fem dage på Connect Køges Facebookside.

Det har dog ikke sat en stopper for, at Connect Køge i det små nu har fejret vinderne hver især. Med balloner, en stor, lækker kage og en flot pris tog direktør for Connect Køge, Allan Munch, nemlig rundt og overraskede vinderne og fejrede dem virtuelt.

I begrundelsen for tildelingen af prisen til Bibiana lyder det:

"På under to år har Mohamad Abou Kachbeh udvidet madhuset Bibiana i Borup til det firedobbelte areal. Det er nemlig ikke bare mad, som Mohamad tilbyder, men en lille ferie fra hverdagen."

Og den udlægning er Mohamad helt enig i.

"Vi fokuserer ikke kun på at lave god mad til vores kunder, for så ville byen ikke kunne bruge os til så meget. Vi vil også gerne skabe noget værdifuldt for byen, f.eks. med vores åbenhed og gode humør."

Mohamad mener også, at det er den særlige energi, der er hos Bibiana, der har været udslagsgivende for tildelingen af prisen.

"Jeg tror, det skyldes vores hårde arbejde. Vi har præsteret på trods af modgang og er blevet ved med at kæmpe. I stedet for at give op, har vi vendt situationen til noget positivt. Det giver respekt fra folk," siger han.

Som den iværksætter, han er, har han planer om, at eventyret med Bibiana skal vokse sig endnu større. Og her er prisen fra Connect Køge et vigtigt skridt på vejen.

"Vi vil gerne skabe et brand, som i fremtiden skal være flere steder i Danmark. Og med den anerkendelse, vi lige har fået, bliver det nemmere for os at komme ud på markedet og komme videre med vores mission.

Bibiana og de øvrige vindere blev fundet på baggrund af en offentlig afstemning blandt de nominerede kandidater på Connect Køges hjemmeside og en jury bestående af erfarne erhvervsfolk.

ILoveMyJob-prisen blev uddelt i samarbejde med Hammershus Bageri til Dennis Nielsen fra Din tøjmand med begrundelsen: Dennis Nielsen har en fantastisk energi. Han brænder for at give god service og bruger altid den ekstra tid på at hjælpe kunderne, så alle går fra butikken med en god oplevelse.

ILoveMyTeam-prisen blev uddelt i samarbejde med Neoplast til til Nystrup & Øskov med begrundelsen: Tanja Nystrup og Dorte Øskov er et power-team, der virkeligt formår at byde deres kunder velkomne i deres butikker og online univers. Og så yder de et stort bidrag til et levende handelsmiljø i Køge.

ILoveKøge-prisen blev uddelt i samarbejde med Sparekassen Sjællad-Fyn til Projekt Ren Strand med begrundelsen: Projekt Ren Strand er et nytænkende koncept, som både er bæredygtigt og involverer Køges borgere i at tage hånd om naturen. Og så sender de, de bedste signaler til unge som går med ideer med et grønt fokus.

Eksportprisen blev uddelt i samarbejde med Grafisk Center Køge til Dana Lim med begrundelsen: Med hovedsæde i Køge er Dana Lim førende lim-, fugemasse- og spartelproducent i Skandinavien. Siden slutningen af 80erne har deres eksportmarked haft konstant fremgang. Samtidig udvikler de løbende deres grønne profil.

Iværksætterprisen til Bibiana blev uddelt i samarbejde med Addere Revision

Fik man ikke set prisoverrækkelserne med de glade vindere på Connect Køges Facebook i sidste uge, har man nu mulighed for at se det hele på Connect Køges YouTube kanal.