Besvarelse af den gamle skole i Dåstrup

Et hus, Dåstrup Skole 1858, Byvejen 16, Dåstrup,4130 Viby Sj. (overfor kirken) placeret, som et midtpunkt gennem menneskers liv i generationer, med landsbykirke, gadekær, bondegårde, omkranset igen, af tidens rolige parcelhus byggeri. Her og nu, på denne gamle skole, bor og udfolder Ramsøegnens Lokalarkiv sig, i lokaler der ånder af de forrige tidsaldre. Roskilde Kommune har besluttet at flytte Arkivet, denne vigtige kulturinstitution, til den nye fællesbygning i Viby, hvor Cosmos, og biblioteket sammenbygges. Så står den gamle Dåstrup skole tilbage, og venter på overlevelse. Denne bygnings sjæl er i pagt med dette område, og må ikke forsvinde, en bevaringsplan bør besluttes, da miljøet lige her midt i Dåstrup, er virkeligt unikt. Det er samtidig et stykke danmarkshistorie, som er Roskilde Kommune værdigt.