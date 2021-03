Se billedserie Kulturhusleder i KulturCosmos, Caroline Stokholm Clemmensen, (tv.) og bestyrelsesformand i foreningen, Rita Thorsen, foran det nye Cosmos. Den gule arbejdshjelm har dog ikke fået lov at komme med på billedet.

Bestyrelsesformand: "Cosmos bliver et hus med liv og glade dage"

Det nye kulturhus i Viby, der efter planen skal være indflytningsklart til efteråret, skal rumme bibliotek, lokalhistorisk arkiv og kulturforening. Driften skal de tre stå for i fællesskab.

Iført en skrigende gul arbejdshjelm viser Caroline Stokholm Clemmensen rundt i det byggeri, der, inden året er omme, skal rumme bibliotek, lokalarkiv og KulturCosmos i Viby undet et samlet navn: Cosmos.

Der er håndværkere alle vegne - udenfor, på taget og inde i bygningen - og indimellem bliver vores snak afbrudt af larmende maskiner, mens vi bevæger os rundt og ser på det store hus.

Der er netop blevet sat vinduer i, og lyset falder gavmildt ind gennem de store vinduespartier. Det skal gerne signalere åbenhed og gennemsigtighed og være med til at lokke folk indenfor, fortæller Caroline Stokholm Clemmensen, der er kulturhusleder i den Viby-baserede kulturforening KulturCosmos.

I det hele taget er der store planer for huset, fortæller hun. For mens det ikke er usædvanligt at bygge kulturhuse rundt omkring i landet, er det usædvanligt, at et kommunalt bibliotek flytter sammen med og skal drives sammen med foreninger, der er baseret på frivillige kræfter.

"Det allermest interessante ved hele projektet er, at vi skal drive stedet sammen. Vi skal finde ud, hvordan vi sikrer, at borgerne føler, det er deres sted. Vi ved fra undersøgelser, at det sociale fællesskab er det vigtigste, og det skal vi arbejde på at sikre her. Det er en kæmpe opgave, men jeg glæder mig rigtig meget til at blive klogere på det," siger Caroline Stokholm Clemmensen.

Også bestyrelsesformand i KulturCosmos, Rita Thorsen, er spændt på den nye konstellation.

"Det er politisk besluttet, at vi som civilsamfund skal være sammen med en kommunal institution. Det gør det lidt spændende, men vi er alle indstillet på, at det skal komme til at fungere på en rigtig god måde. Det tror jeg også, det kommer til," siger hun og fortsætter:

"Vi har talt meget om, om vi vil miste noget af vores eget, men vi er meget bevidste om, at det ikke skal ske. Det er biblioteket også. De ved godt, at vi er en forening med mange frivillige. De skal lære, hvad det vil sige at være sammen med en forening, og vi skal lære, hvad det vil sige at være sammen med noget kommunalt. I bund og grund er det et hus, der er bygget, for at man som borger skal kunne gå ind og få nogle gode oplevelser. Det bliver et hus med liv og glade dage, og det vil være med til at give liv i byen."

KulturCosmos, der blev oprettet i 2012, har siden 2013 holdt til i et hus på Søndergade 13 i Viby. Som sådan er det ikke et lille hus, men når man medtænker, at der både er cafe, kreativt værksted, ungerum, lydstudie og spillested, virker det lidt småt. I hvert fald når man lige har været på rundvisning i det nye Cosmos.

Til gengæld har huset rigtig meget sjæl, og det kan man godt være lidt bekymret for at miste, fortæller Rita Thorsen.

"Jeg tror, mange kommer til at savne stedet her, som vi selv har været med til at skabe. Det har sjæl og charme. Men det har også nogle snævre rammer. Når vi laver koncerter, er der f.eks. begrænset deltagerantal. Vi har hele tiden haft ambitioner om at ville lave større koncerter i gode rammer, og det får vi nu mulighed for i det nye hus. Så skal vi i fællesskab skabe sjæl det nye sted, men selvfølgelig bliver det noget andet. "

Helt fra starten har KulturCosmos været en borgerdrevet forening baseret på frivillige kræfter. Det har været lokale borgere, der har taget initiativ til de forskellige projekter, såsom kreacafe, kulturcafe og koncerter, og der har hele tiden været en gruppe på 40-50 frivillige, der har holdt sammen på foreningen.

I 2015 blev Caroline Stokholm Clemmensen ansat som projektleder, og siden 2016 har hun været ansat som kulturhusleder, lønnet af Roskilde Kommune. Derudover er det bestyrelsen, der har det overordnede ansvar.

"Det har været vigtigt gennem hele forløbet at være et sted, hvor folk kunne komme og være med til at skabe rammerne, være del af et socialt fællesskab og få nogle kulturelle oplevelser," fortæller Rita Thorsen, som mener, at kulturforeningen efterhånden er blevet godt forankret i lokalsamfundet.

"Vi fylder på den måde, at folk ved, at vi er her, og jeg tror, det ville være kedeligt for mange mennesker, hvis vi ikke var her. Vi har oplevet en stor efterspørgsel, og det har også været med til at skabe en rivende udvikling i foreningen."

Det er den udvikling, der til efteråret kulminerer i flytningen til det nye Cosmos sammen med biblioteket og lokalhistorisk arkiv.

Det nye Cosmos

Huset skal drives af Viby Bibliotek, som er en del af Roskilde Bibliotekerne, Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv og kulturforeningen KulturCosmos i fællesskab. Huset skal desuden indeholde Borgerservice.

Der bliver både musikscene til større koncerter og cafe med mulighed for indendørs og udendørs servering.

Det er Roskilde Kommune, der betaler for opførelsen af huset. Prisen er i omegnen af 38 mio. kr.

Huset forventes klar til indflytning til efteråret.