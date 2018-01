Behandlinger til de unge

Start tidligt og opnå bedre hud resten af livet

Uanset om man oplever problemer med huden eller ej, så er det altid en god idé at starte ud med ansigtsbehandlinger og andre skønhedsbehandlinger i en tidlig alder.

Som ung eller yngre laver kroppen en hudfornyelse på 28 dage. Med alderen nedsættes funktionen i vores celler, så jo ældre man bliver, jo længere vil der gå mellem disse hudfornyelser. Derfor er det også vigtigt, at man vedligeholder hudens smidighed og naturlige skønhed.

Vi har specialiseret os i, at kunne målrette alle vores behandlinger efter hud og behov. Derfor kan vi nemt og hurtigt vurdere hvilken behandling, der er bedst til dig. Uanset hvad, kan vi garantere, at du får en kvalitetsbehandling.

Vi anbefaler at få foretaget en behandling hver 4.-6. uge, men er der tale om specialbehandlinger, er det bedst at få dem foretaget en gang i ugen. Selvom det kan lyde af meget, så skal man ikke frygte budgettet. Vi ved at unge (og andre), kan have stramme budgetter, hvorfor vores behandlinger altid er til overkommelige priser.

Vi behandler også akne

Mange unge går til hudlægen, når de oplever et større udbrud af acne. Det er heller ikke en dårlig idé, men hudlægen behandler kun det synlige og glemmer lidt det inde bagved. Dette kan medføre, at huden bliver ødelagt og gør både hud og læber knastørre. Når unge når dette problem, plejer de ofte ikke at gøre noget ved det, fordi de frygter, at fugt giver dem flere bumser og andre urenheder.

Med en behandling hos Klinik Rosenvold, vil man få renset huden, så både det indvendige og det udvendige bliver behandlet ordentligt. Vores teenagebehandling er rigtig god til at tage sig af problemer som akne, men vi har også en del andre behandlinger, der kan afhjælpe.

Klinik Rosenvold

Hos Klinik Rosenvold går vi ikke på kompromis med valget af produkter. Derfor har vi valgt nogle af markedets bedste produkter, hvor kvaliteten og effektiviteten er dokumenteret. For mig er det resultaterne der tæller.

Mette er løbende på kurser for at lære de nyeste teknikker og behandlingsformer, så hun altid kan sammensætte den perfekte løsning til hendes kunder.

Klinikken ligger i stueplan så alle har mulighed for at besøge dem. Hvis man er kørestolsbruger, har de en rampe, som kan lægges ud. (giv demgerne besked om dette)

Mette Rosenvold Kehler er født i 1976, hun bor sammen med sin forlovede Steen i Høje-Taastrup. Hun har boet i Roskilde og omegn siden 1987, gået på Himmelev gymnasium fra 1993 – 1995. Derefter arbejdede hun som afdelingsleder i en frugt og grønt afdeling i et supermarked.

I 2004 blev hun uddannet fra CIDESCO kosmetologskolen. Praktikperioden foregik i Solrød på en lille skønhedsklinik, efterfølgende har hun arbejdet på 2 større skønhedsklinikker i Roskilde.

Og den 1. November 2013 åbnede hun Klinik Rosenvold

Mette har speciale i ansigtsbehandlinger, lymfedrænage og frugtsyre.

Hun er ekspert i Decleors ansigtsbehandlinger samt hudplejeproduker, som hun gennem de sidste 13 år har arbejdet med som hovedprodukt.

Senere er der kommet flere produkter ind på klinikken. Hun er løbende på kurser for at få den nyeste viden fra skønheds verdenen.