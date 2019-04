Bagagerumsmarked i Køge

"Kræmmere" og godtfolk indbydes til stort marked med salg fra bagagerummet søndag 12. maj.

Fyld bagagerummet i bilen med ting og sager, du vil af med. Og tilmeld dig bagagerumsmarkedet, der foregår i Køge på Kvicklys parkeringsplads søndag 12. maj fra kl. 10 til 13! Det er Lions i Køge, der sammen med Kvickly arrangerer dette marked, som sidste år blev afviklet for første gang med stor succes.

- Alle skal vide, at her venter en sjov oplevelse for alle med en bil og et bagagerum eller en trailer fyldt med ting og sager, som man gerne vil af med på loppemarkeds-måden, siger Jens Grubbe fra Lions. Vi er gået sammen med Kvicklys butikschef Michael Harvich om den gode idé. Det bliver festligt og interessant for publikum. Der afvikles også et børneloppemarked, så alle sejl sættes til, fortsætter Jens Grubbe.



Har man lyst til at være med som bagagerums-kræmmer skal man tilmelde sig. Det gælder både børn og voksne. Det kan ske enten i Kvicklys kiosk eller på info@koegelions-aktiviteter.dk - og der kan hentes yderligere information på www.koege.lions.dk. Tilmelding kan for øvrigt også ske hos Visitkøge i Vestergade 1, Køge. Det tilrådes at tilmelde sig snarest muligt af hensyn til tilrettelægningen og 'logistikken'.

Alt overskud går til Lions' lokale hjælpearbejde og sociale støtte til værdigt trængende personer - og vel at mærke uden at der går én krone til administration, slutter Jens Grubbe.