Bæverne på tur for at bygge op

Bæverne fra KFUM Spejderne i Borup har været på lejr med ved Arresø, hvor de bl.a. dyrkede planter, lavede bål og lærte om FN’s Verdensmål.

Bæverne er de mindste spejdere vi har (0. og 1. klasse), og for dem er det stort at tage af sted uden mor og far.

I denne weekend var de sammen med resten af Bæverne fra Sct. Georg Distrikt på tur, denne tur er en årlig tradition.

Gennem weekenden blev der bygget dæmninger, stablet med klodser, skrevet historier og meget mere.

Bæverweekenden er et trygt sted for bæverne at være sted uden mor og far. Her er det muligt for spejderne at prøve deres grænser af og med lidt hjælp komme ud af deres komfort zone på behagelig vis.

Når ens kammerat vælger et overkøje og man gerne vil sove ved siden af ham, ja så er der ikke andet for, end at sove ved siden af ham i den næste overkøje - selv med lidt højdeskræk.

De fleste af bæverne, tager bare med på tur for at hygge sig, men man kan blive overrasket.

"Wow, jeg skulle bare på spejder lejr, men jeg har fået en veninde..." Anna 8 år.

Anna som normalt er lidt stille, kom til os og var helt oppe og køre. Hun ville gerne have hjælp til at udveksle mobilnumre når forældrene kom og hentede så hun kunne lave en legeaftale med sin nye veninde som fra en anden gruppe.

Det varmer ens leder hjerte når ens spejderbørn rykker sig på det personlige plan.

Det er dog ikke kun spejderne der kan blive overrasket.

Gennem weekenden var temaet "Vi bygger op", med til at præge de aktiviteter som Bæverne var gennem.

En spændende og lidt mere udfordrende opgave, var Verdensmåls-vendespillet, hvor Bæverne skulle matche Verdensmålene med billeder der passede.

Det kom der nogle rigtigt gode samtaler ud af, bl.a. Verdensmål nummer 16 som handler om fred og retfærdighed og når vi som voksne forklarer hvordan hverdagen er for børn i andre lande, så kan selv de helt små godt forstå hvor heldige de er ved at bo i Danmark og hvor svært det må være at leve sådan.

"Det er godt nok tarveligt, jeg bliver helt ked af det" Bæver 6 år.

Som leder ved man, at man gør det rigtige når en så ung spejder kan bliver berørt af, at børn i andre lande ikke har de samme rettigheder som dem selv.

Vi har haft en fantastisk tur – hvor alle bæver er kommet hjem med nye kompetencer og rykkede grænser hel uden at vide det.

Vil I vide mere om hvad vi laver til spejder hos KFUM Spejderne i Borup, så skal I være velkomne til at kontakte Gruppeleder Dorthe Mølvig på mail: borupspejder@hotmail.com.

Nye spejdere er velkomne hele året.