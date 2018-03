Bach og Billeder - en visuel koncertoplevelse

i Bjæverskov Kirke onsdag den 4. april 2018 kl. 19:00

musik af Johann Sebastian Bach og kunst af Arne Haugen Sørensen.

Bjæverskov Kirke indbyder til en ganske særlig kunstnerisk og musikalsk oplevelse.

Trompetist Dorthe Zielke og organist Søren Johannsen har udviklet en fremførelse af Johann Sebastian Bachs Matthæuspassion, hvor parret udover at spille uddrag af Bachs mesterværk, vil projicere en betagende billedfremvisning af Arne Haugen Sørensens fortolkninger af Matthæus-evangeliet op på storskærm i kirken.

I 2012 udkom Dorthe Zielke og Søren Johannsen med Bachs Matthæuspassion i uddrag for trompet og orgel, udgivet på NAXOS. Det er første gang at musikken fra 1727 er indspillet for de to instrumenter. Musikerne har nøje udvalgt satser til deres version af værket og indspillet omkring 40 % af indholdet fra det næsten tre timer lange originale værk. Satserne er varierende - med det store kirkeorgel og ved at anvende flere forskellige trompeter, fastholdes det mangfoldige lydbillede i Bachs mesterværk.

Under indspilningen af cd’en kom idéen til et samarbejde med Arne Haugen Sørensen, som bl.a. er kendt for sine fantastisk fortællende og farvemættede lidelseshistorie-billeder, der passer perfekt til Bachs Matthæuspassion.

Arne Haugen Sørensen havde sin debut som maler og grafiker i 1953 på Kunstnernes Efterårsudstilling. Han har modtaget adskillige priser og hædersbevisninger, bl.a. Eckersberg Medaljen og Thorvaldsen Medaljen. Han er repræsenteret på de fleste danske kunstmuseer, men er også kendt for udsmykningen af omkring 30 danske kirker. I 2017 får Arne Haugen Sørensen sit eget museum i Videbæk, Vestjylland.



Dorthe Zielke har siden sin afslutning på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium spillet som assistent eller på kontrakt i diverse orkestre, herunder Det Kgl. Kapel, DR Symfoniorkestret, DR Big Bandet, Radiosymfoniorkestret i Berlin og det berømte Mahler Chamber Orchestra. Hun spiller ofte ved kirkelige handlinger og er indimellem solist, hvor hun fx spiller Haydn eller Hummels Trompetkoncert.



Søren Johannsen fik sin organisteksamen fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, fortsatte med solistklassen sammesteds og havde sin debutkoncert i Helligåndskirken, København i 1995. Han har opført J. S. Bachs samlede orgelværker otte gange i koncertrækker og en gang over 22,5 timer i samme døgn, hvilket man kan finde i Guinness Book of Records 2001. Søren Johannsen er organist i Christians Kirke, København.

Yderligere information og pressefotos: www.trompetist.dk

Efter koncerten byder menighedsrådet på et glas vin og lidt chips i sognegården

Det er gratis at deltage.



Vel mødt.

Arrangør er Bjæverskov menighedsråd.