Ansvaret for ny cykel- og gangsti er delt mellem kommune og gårdejer

Spejlglatte områder på den nye sti mellem Dalstrøget og Ørnehøj i Borup har fået flere borgere til tasterne.

Heden - 10. februar 2021 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

"PAS PÅ!!!!!!!! Der er SPEJLGLAT flere steder på den nye sti mellem Ørnehøj og Dalstrøget. Blot til info. - God aften."

Sådan lød et opslag i en af Borup-grupperne på Facebook den 26. januar, og det affødte hurtigt en del kommentarer.

"Ja, det er der, hver gang det er frost, og jeg håber, at Køge Kommune ved, at der er noget helt galt på den sti," skrev en, mens det fra en anden lød:

"Tror godt, kommunen ved det, men det er ikke dem, som er ansvarlige for stien før broen."

Og ganske rigtigt forholder det sig sådan, at ansvaret for stien er delt mellem Køge Kommune og gårdejer Anders Frandsen.

Hvor Køge Kommune er ansvarlig for den del, der er nedenfor broen, er det Anders Frandsen, der er ansvarlig for stien ovenfor broen, fordi det er ham, der er bygherre og har anlagt stien, lyder det fra Michael Munk, der er ansvarlig for vintervedligeholdelse i Køge Kommune.

Han medgiver, at årstiden ikke er den bedste, når man har anlagt sådan en sti, fordi det tager tid, før tingene rigtigt sætter sig. Og at overfladevand, som kommer pga. tøvejr om dagen, skyller saltet væk. Men derfor er det stadig nødvendigt at sørge for, at man kan færdes sikkert på stien, påpeger han.

"Jeg har sagt til Anders, at han er nødt til at gøre noget ved det, og vi er i en dialog omkring det. Vi har aftalt, at han prøver at salte sig så godt ud af det, som han kan. Men i værste tilfælde kan han være nødt til at spærre stien af. For vi kan ikke have, at folk falder."

Ifølge Anders Frandsen har han ikke andre muligheder end at salte, da han ikke har tilladelse til at lave noget om på stien. Og ellers må løsningen være en midlertidig lukning.

"Hvis vi ikke kan holde isflagerne væk ved at salte, og hvis stien er for farlig, så bliver jeg nødt til at lukke den. Hvad skal jeg ellers gøre? Så må folk gå den anden vej," siger han.