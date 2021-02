Til foråret skifter Anne på Sporet streetfood-vognen ud med en rigtig cafe og livsstilsbutik. Hun glæder sig til at kunne invitere byen indenfor og ikke længere skulle være afhængig af vejret. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen.

Anne på Sporet åbner cafe og livsstilsbutik

Heden - 10. februar 2021 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen

"Selvfølgelig er det et sats. Men jeg har fået skabt mig et navn efter næsten halvandet år med Anne på Sporet, og jeg synes, jeg har fået godt fat i Borup og har en god fornemmelse af, hvad folk efterspørger."

Sådan lyder det fra Anne Jensby, der netop har offentliggjort, at hun åbner en kombineret cafe og livsstilsbutik på Hovedgaden i Borup til maj.

Efter at have haft sin faste plads i streetfood-vognen Anne på Sporet ved stationen i Borup siden november 2019 har Anne Jensby nu fået mod på mere. Det har længe været et ønske for hende at få et sted, hvor folk kan sidde inde og spise, drikke og hygge sig uden at skulle tænke på vejret. Og så betyder det også noget for hendes salg af delikatesser, specialiteter og gavekurve, at hun får et sted, hvor hun kan vise sine varer frem. For som hun siger:

"Varer sælges bedst, når de ses. Og det er her, at udemiljøet på stationen med vind og vejr kan være en stor udfordring."

Det med at kunne sidde inde er selvfølgelig fortsat lidt en joker, for ingen ved, hvordan coronasituationen ser ud til maj, hvor hun efter en omfattende renovering åbner. Hun medgiver da også, at det kan være et lidt vanvittigt tidspunkt til sådan et projekt. Men på den anden side kan det også vise sig at være rigtig god timing, mener hun.

"Jeg tror nok, at det skal vende, og når det hele forhåbentlig lukker lidt mere op til foråret, og solen begynder at skinne, så satser jeg på, at det bliver en god start. Nogle gange skal man turde gøre noget, og vi satser på, at vi har Borup med i det her."

Flere gange i løbet af interviewet siger Anne Jensby "vi". Men selvom hun ene kvinde har stået for salget i Anne på Sporet, og også - i hvert fald i første omgang - vil være den eneste, man møder bag disken i den nye cafe og livsstilsbutik, så spiller hendes mand en stor rolle i projektet. Det er ham, der sørger for alt det administrative, og det er også ham, der kommer til at stå for renoveringen.

Den nye cafe og livsstilsbutik, som kommer til at ligge på Hovedgaden 28A, vil også tilbyde udeservering med hyggeligt gårdmiljø i sommerhalvåret samt kreamiljø og andre events, hvor byen skal inviteres indenfor.

Åbningstiden vil være almindelige butikstider, dog med en sen torsdag, så der også er mulighed for at komme og hygge sig over en kop kaffe eller lidt let cafemad, f.eks. når ungerne er lagt i seng.

Og ellers håber Anne Jensby, at cafeen bliver et sted, hvor man har lyst til at sætte sig og arbejde med sin computer, mødes med sin mødregruppe eller bare komme ind for en snak. For hende handler det meget om at skabe et hyggeligt miljø og noget atmosfære.

"Jeg synes, Borup har brug for et sted, hvor man kan sidde og hygge sig et par timer. Det kan jeg mærke, at byen er sulten efter."

I november og december sidste år udvidede Anne Jensby midlertidigt sit repertoire med en pop up-butik og -cafe. De erfaringer hun fik med sig derfra, har været vigtige for beslutningen om at gå skridtet videre og åbne en permanent cafe og butik.

"Det betød rigtig meget, at jeg havde mulighed for at mærke efter, om mine tanker og drømme skulle udleves. Og også at jeg kunne få folk ind og få deres feedback på både varesortiment og stemning."

Og feedback'en var - sammen med det seneste halvandet års arbejde med Anne på Sporet - med til at pege Anne Jensby i retning af, at hun skulle tage springet og rykke videre.

Det betyder et farvel til Anne nede på Sporet, men et gensyn med Anne, som er kommet på sporet af cafe, livsstil og delikatesser. Derfor er planen at sælge vognen. At skulle prøve at holde liv i begge dele ser hun ikke som en gangbar løsning.

"Det er vigtigt at holde fokus. Tror man, at man kan favne alt, bliver intet godt."

Indtil videre har Anne Jensby da også kun fået positive kommentarer på nyheden.

"Folk er super glade og glæder sig meget. Vi står over for rigtig meget arbejde med renovering og klargøring, men det heppekor, jeg har bag mig, er fantastisk. Det gør, at jeg kommer godt fra start."

Menuen

I cafeen vil der være morgenmad, frokost og let cafemad samt god kaffe, søde sager og tapas - også til take away.