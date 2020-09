Roskilde Rideklub byder på hestehygge som en del af Sjov Ferie

Send til din ven. X Artiklen: Aktiviteter for børn i efterårsferien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aktiviteter for børn i efterårsferien

Heden - 30. september 2020 kl. 08:30 Kontakt redaktionen

Efterårsprogrammet for Sjov Ferie i Roskilde Kommune er ikke kun for sarte sjæle. Bl.a. kan man komme til zombiedag på Roskilde Bibliotek og møde forfatterne bag "Den store zombiebog". De vil fortælle alt, hvad der er at vide om de levende døde. Undervejs vil der være cupcakes og goodiebags.

Men der er også mere uhygge i efterårets Sjov Ferie-program. På Roskilde Bibliotekerne kan man nemlig også hente uhyggelig krea to go. Kom forbi dit bibliotek og hent en kreapose med materialer til at lave et kranium, et uhyggeligt monster og en edderkop. Posen indeholder også en max uhyggelig quiz og tips til de bedste gyserhistorier.

Men ikke alt skal være uhyggeligt. Og hvad er mindre uhyggeligt end søde dyr. Dansk Politihundeforening inviterer alle børn med hund til at prøve at være politihundefører for en dag. Her kan du prøve at træne din hund, som man træner politihunde. Vi afsøger gerningssted, leder efter spor og søger en bevæbnet røver.

Hvis du er mere til heste, så kom til heste-hygge med Roskilde Rideklub. Her byder dagen på søde ponyer, ridning og masser af hesteviden.

Som det hører sig til i ethvert Sjov Ferie-program, kan du selvfølgelig prøve kræfter med diverse sjove fritidsting som springgymnastik, karate, dans, svømning, yoga og de mere afslappede kreaaktiviteter i Kreativt hus for børn - Algade 31 og på bibliotekerne.

Alle Sjov Ferie-arrangementer følger retningslinjer og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne for at mindste risikoen for smitte med Covid-19.

Se alle arrangementer og tilmeld dig på sjovferie.roskilde.dk.